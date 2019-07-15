حيفا - وفاة الكاتبة المحامية نائلة عطية

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. . انتقل الى رحمة الله تعالى المرحوم الحاج احمد صبري عثمان ايو رياض من حي...
وقع خبر الرحيل المفاجئ لأبن حيفا ابن حي الحليصة بلال محمود عارف أبو شملة 52 عاما...
زوجة الفقيد ونجله وبناته واخوانه واخواته وعائلاتهم مع عموم آل نصور وآل كسابري...
انتقل الى رحمته تعالى الليلة في سخنين طيب الذكر الدكتور محمد حيادرة "أبو الأمين"...
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ارملة المرحوم زينة عزام واولاده ماري ومنى وجمان وسعيد واخوه بشارة واولاد أخيه...
توفي في بلدة دير حنا مساء الجمعة الشاب حمد اياد دوخي البالغ من العمر 18 عاماً وذلك...
انتقل الى رحمته تعالى في حي الفوار في مدينة شفاعمرو موسى محمود أبو العردات عن عمر...
انتقل الى رحمة الله تعالى هذه الليلة الحاج حسين حامد نمر بدارنه ابو كمال من مدينة...
انتقلت الى رحمة الله تعالى من قرية كفر مصر، الحاجة علياء محمد عبد اللطيف زعبي-...