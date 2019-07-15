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حيفا - وفاة الكاتبة المحامية نائلة عطية



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غيب الموت اليوم الاثنين الكاتبة المحامية نائلة عطية بعد صراع مع المرض لم يمهلها طويلا.



وسيتم تشييع جثمانها الطاهر في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم في مدينة حيفا.




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