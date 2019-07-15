حيفا - وفاة الكاتبة المحامية نائلة عطية

وسيتم تشييع جثمانها الطاهر في تمام الساعة الخامسة من مساء اليوم في مدينة حيفا.

غيب الموت اليوم الاثنين الكاتبة المحامية نائلة عطية بعد صراع مع المرض لم يمهلها طويلا.

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