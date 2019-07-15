الكشف, عن, كلب, مسعور, مصاب, بالكلب, في, طرعان,

ناشد مجلس طرعان المحلي، كافة المواطنين، التبليغ عن تعرض أي مواطن لعضة كلب في الفترة الاخير، او تعرضه لمهاجمة أو شاهد عراكاً بين كلاب واي حادث مشابه.

الرجاء التواصل مع المجلس المحلي - الدكتور عبد خمايسي، أو وزارة الصحة او طبيب العائلة، بشكل فوري. ويأتي هذا التحذير بعد اكتشاف كلب مصاب بداء السعر، كما يطلب المجلس المحلي من المواطنين توخي الحذر. نرجوا تعاونكم. أي معلومات منكم هامة تساهم في مساعدة وإنقاذ الآخرين.