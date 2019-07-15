قائمة, معدّل, البجروت, للعام, 2018, بالنّسبة, المئويّة,

وجاءت القائمة على النحو التالي :مجلس اقليمي البطّوف 63.9 63.9مجلس اقليمي بستان المرج 62.6 62.3واحة السّلام 42.4 41.8القسّوم 44.4 42.6النّاصرة 65.6 65.2سخنين 65.4 65.2عكا 69.2 65.6اللد 65 63.9شفاعمرو 55.1 54.9طمره 59.6 59.6أم الفحم 61.9 59.4الطيره 65.1 57.8الطّيبة 75.6 75.4بقعاثا 89.7 88.9مجدل شمس 79.2 79.2مسعده 85.2 85.5غجر 81.4 81.4باقة الغربيّة 67.6 63.5طوبا زنجريّة 57.7 58.2زرازير 60.8 61.1كعبيّة طبّاش 72.1 71.7بير المكسور 47.5 48.1كسيفه 55.3 55.1لقيه 57.0 54.6معلوت ترشيحا 80.5 77.4راهط 58.2 57.0شقيب السّلام 51.3 48.2زيمر 77.7 76.8جديده مكر 62.4 62.6يانوح جث 80.0 80.7كسرى سميع 92.4 92.5حوره 68.3 68.3بسمه 54.7 54.4طلعة عاره 59.5 59.2يركا 84.5 84.7كابول 78.1 78.3كوكب أبو الهيجاء 96.2 96.3كفر ياسيف 73.0 73.0كفر كنّا 57.2 55.6كفر مندا 80.9 79.9عيلوط 73.6 73.7مجد الكروم 67.1 60.4معليا 88.6 88.8مشهد 47.7 44.0نحف 74.0 74.2ساجور 66.1 64.9اعبلين 73.8 71.6عيلبون 54.6 54.0عرابه 80.7 80.7عين ماهل 45.6 45.8عسفيا 89.3 89.1البقيعة 90.3 90.4الفريديس 79.5 77.1شعب 49.6 49.2جسر الزّرقاء 42.8 42.1رينه 58.9 59.0الرّامه 69.8 69.9جلجوليه 72.5 72.4جث المثلّث 77.2 77.2كفر قاسم 78.5 64.3قلنسوه 71.9 71.4كفر قرع 65.1 62.9شبلي أم الغنم 54.5 54.8بسمة طبعون 60.7 58.1أبو غوش 58.2 57.3أبو سنان 62.9 61.1اكسال 51.3 51.3بيت جن 99.5 92.6المغار 80.3 80.4بعينه نجيدات 53.9 53.9البعنه 75.3 71.8جولس 73.0 72.5الجش 77.8 77.8دبوريه 69.4 68.8دير الأسد 74.7 75.3دير حنّا 93.3 92.8دالية الكرمل 78.3 76.9حرفيش 93.7 93.4طرعان 66.5 65.7يافة النّاصرة 81.3 79.2حيفا 83.2 78.3

نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين معدّل البجروت للعام 2018 بالنّسبة المئويّة , ( مع وبدون طلاب التّربية الخاصّة ) (القائمة - اليمين تشمل طلاب تربية خاصّة )

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