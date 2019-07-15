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قائمة معدّل البجروت للعام 2018 بالنّسبة المئويّة



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نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين معدّل البجروت للعام 2018 بالنّسبة المئويّة , ( مع وبدون طلاب التّربية الخاصّة )  (القائمة - اليمين تشمل طلاب تربية خاصّة )



 وجاءت القائمة على النحو التالي : 

مجلس اقليمي البطّوف 63.9 63.9

مجلس اقليمي بستان المرج 62.6 62.3 

واحة السّلام 42.4 41.8

القسّوم 44.4 42.6

النّاصرة 65.6 65.2

سخنين 65.4 65.2

عكا 69.2 65.6

اللد 65 63.9

شفاعمرو 55.1 54.9

طمره 59.6 59.6

أم الفحم 61.9 59.4

الطيره 65.1 57.8

الطّيبة 75.6 75.4

بقعاثا 89.7 88.9

مجدل شمس 79.2 79.2

مسعده 85.2 85.5

غجر 81.4 81.4

باقة الغربيّة 67.6 63.5

طوبا زنجريّة 57.7 58.2

زرازير 60.8 61.1 

كعبيّة طبّاش 72.1 71.7

بير المكسور 47.5 48.1 

كسيفه 55.3 55.1

لقيه 57.0 54.6

معلوت ترشيحا 80.5 77.4

راهط 58.2 57.0

شقيب السّلام 51.3 48.2

زيمر 77.7 76.8

جديده مكر 62.4 62.6

يانوح جث 80.0 80.7

كسرى سميع 92.4 92.5

حوره 68.3 68.3

بسمه 54.7 54.4

طلعة عاره 59.5 59.2

يركا 84.5 84.7

كابول 78.1 78.3

كوكب أبو الهيجاء 96.2 96.3

كفر ياسيف 73.0 73.0

كفر كنّا 57.2 55.6

كفر مندا 80.9 79.9

عيلوط 73.6 73.7

مجد الكروم 67.1 60.4

معليا 88.6 88.8

مشهد 47.7 44.0

نحف 74.0 74.2

ساجور 66.1 64.9

اعبلين 73.8 71.6

عيلبون 54.6 54.0

عرابه 80.7 80.7

عين ماهل 45.6 45.8

عسفيا 89.3 89.1


البقيعة 90.3 90.4

الفريديس 79.5 77.1

شعب 49.6 49.2

جسر الزّرقاء 42.8 42.1

رينه 58.9 59.0


الرّامه 69.8 69.9

جلجوليه 72.5 72.4

جث المثلّث 77.2 77.2

كفر قاسم 78.5 64.3

قلنسوه 71.9 71.4

كفر قرع 65.1 62.9

شبلي أم الغنم 54.5 54.8

بسمة طبعون 60.7 58.1

أبو غوش 58.2 57.3

أبو سنان 62.9 61.1

اكسال 51.3 51.3

بيت جن 99.5 92.6

المغار 80.3 80.4

بعينه نجيدات 53.9 53.9

البعنه 75.3 71.8

جولس 73.0 72.5

الجش 77.8 77.8

دبوريه 69.4 68.8

دير الأسد 74.7 75.3

دير حنّا 93.3 92.8

دالية الكرمل 78.3 76.9

حرفيش 93.7 93.4

طرعان 66.5 65.7

يافة النّاصرة 81.3 79.2

حيفا 83.2 78.3




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