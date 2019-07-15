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إليسا وناصيف زيتون يتبادلان القبل أمام الجمهور



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



جلست النجمة اللبنانية، إليسا، بين الجمهور خلال حضورها حفل المطرب السوري، ناصيف زيتون، في مهرجان أعياد بيروت.



ورحب ناصيف بإليسا بطريقة حميمية، أمس الأحد، حيث نزل من المسرح وتوجه إليها أثناء غنائه أغنيته "نامي عصدري"ّ، وطلب من الشخص الجالس بجانبها أن ينهض ليحل مكانه.


وبصوت حماسي طلب من الجمهور التصفيق للنجمة اللبنانية التي طبعت على خده قبلة، في خطوة جريئة منها، ليبادلها التحية بقبلة على يديها، ثم عاد إلى المسرح لاستكمال حفله.




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