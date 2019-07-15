لماذا, لا, يشرب, طاقم, الطائرة, الشاي, والقهوة؟,

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تعود الكثير من المشكلات الصحية التي يتعرض لها الإنسان، إلى العادات الغذائية...
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أظهرت دراسة دولية حديثة أن التعرض لمدة ساعة واحدة فقط للضوء الأزرق ليلاً، يرفع...
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