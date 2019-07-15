رياض, محرز, للمشجعين, بفرنسا:, رجاء, احتفلوا, باحترام,

طالب النجم الجزائري مشعجي منتخب الجزائر في فرنسا أن يحتفلوا بانتصارات فريق بلادهم بـ"احترام".

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام :"أطلب من أنصارنا أن يحتفوا باحترام، ومثلما شرفناهم أتمنى أن يُشرفونا، هم أيضا بالخارج".وأضاف محرز :"هناك كثيرون يريدون استغلال مثل هذه الأوضاع للسباحة في المياه العكرة، وعليهم أن يعوا ذلك".وكان عشرات آلاف الجزائريين خرجوا في باريس ومدن فرنسية أخرى للاحتفال بتأهل "محاربي الصحراء" إلى نهائي الأمم الأفريقية بعد فوزهم المثير على منتخب نيجيريا بهدفين مقابل هداف واحد.وأحرز رياض محرز هدف الفوز الغالي للجزائر في الرمق الأخير من الوقت الضائع ليطير بـ"الخضر" إلى نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم بعد 29 عاما من الفوز بأول لقب أفريقي للمنتخب الجزائري.وفي سياق متصل، أكد مدرب منتخب الجزائر، جمال بلماضي أنه سيقاتل هو و كل اللاعبين لإسعاد الشعب الجزائري في أمم أفريقيا وقال أنه توقع صعوبة المباراة ضد الفريق النيجيري "القوي".ونقلت صحيفة "الخبر" عن بلماضي قوله: "كان باستطاعتنا تفادي كل المخاطر عبر التسجيل مبكرا، وخلال الشوط الثاني لعبنا تحت الضغط بسبب إرهاق اللاعبين وجودة عناصر الفريق المنافس، لكن بعد قرار الحكم بمنح نيجيريا ركلة جزاء باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد، كشف لاعبونا عن ردة فعل رائعة وقوة ذهنية كبيرة".وأضاف: " لست ساحرا ولا سياسيا ولهذا أقول لشعبنا أن يواصل مساندتنا وإن شاء الله سنهديهم الكأس القارية".