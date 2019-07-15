4, أولاد, في, سيارة, مسروقة.., ورسالة, قبل, رحلة, الألف, كيلومتر,

كلمات متعلقة4, أولاد, في, سيارة, مسروقة.., ورسالة, قبل, رحلة, الألف, كيلومتر,
طور باحثون من مختبر البروفيسور جامي بايك السويسري روبوتات صغيرة يبلغ وزن الواحد...
يقبل مستخدمو الإنترنت، على تطبيق شائع هذه الأيام يدعى "فيس آب" (Face App)، حتى يحولوا...
هاجم تمساح سائحة مسنة أثناء سباحتها في حديقة ليتشفيلد الوطنية بأستراليا، وتمسك...
تعطلت خدمة "تويتر" أمس الخميس، في العديد من البلدان العربية والأجنبية، وفق ما ذكر...
انتشر عبر مواقع الإنترنت فيديو "وحشي" صور في إندونيسيا، ويظهر المعاملة القاسية...
ذكرت صحيفة ” ديلي ميل ” البريطانية بأن شاب هندي يدعى ” غاندام كيران ” يبلغ من...
يحتاج تحميل مقطع فيديو من شبكة الانترنت يصل حجمه إلى 5 غيغابايت في اليمن إلى 30...
في سابقة فريدة من نوعها، قفز مغامر في أخطر شلال في العالم وخرج إلى اليابسة لوحده...
باشر موقع "تويتر" فرض رقابة مشددة لرصد التغريدات المرتبطة بالدين والتي تحض على...
أطلقت الشركة المنتجة لفيلم سبايدرمان مقطعاً مصوراً مدته 58 ثانية، يظهر بطل...