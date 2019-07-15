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فلسطين تشارك في الماراثون الإحتفالي بذكري ميلاد مانديلا في إسبانيا.



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شاركت  سفارة فلسطين بإسبانيا،  نظيرتها جنوب  إفريقيا ، في ماراثون أقامته الأخيرة إحتفالا بالذكري ١٠١ لميلاد ايقونة النضال العالمي الراحل نيلسون مانديلا  اقيمط هذا  المهرجان  تحت رعاية بلدية مدريد ونحو. عشرين مؤسسة إسبانية حيث انطلق الماراثون من منطقة سرانوا ارقى مناطق مدريد حتى وسط العاصمة بمنطقة مونكلوا  بوشارك نحو ٧٠٠ متسابق من جنسيات مختلفة.


والقى السفير الفلسطيني كفاح عودة ، كلمة  في نهاية المهرجان بعد تسليم الجوائز للفائزين،  أكد فيها علي أهمية مشاركة الشعب الفلسطيني  بكل مناسبات شعب جنوب إفريقيا الصديق والشقيق في النضال ضد الفصل العنصري والفاشية .




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