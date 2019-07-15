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مديرية الشرطة تعقد اجتماعا لأبناء عائلات افراد الشرطة لدورة "ضباط قيادين"



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جاء في  بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي:



عقدت مديرية الشرطة لتطوير الخدمات الشرطية للمجتمع العربي قرب مدينة شفاعمرو لقاء خاص لأبناء عائلات افراد الشرطة لدورة "ضباط قيادين".


مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي تعمل على إنتقاء أفراد شرطة متميزين لتزودهم بأدوات للنشوء والتقدم في الشرطة كضباط قيادين في المستقبل. هذا ويتم تنفيذ هذا المشروع بمشاركة رابطة معسيه.


 عقدت مديرية الشرطة مؤخرا لقاء لأفراد دورة "ضباط قيادين" وعائلاتهم ، حيث تخلل اللقاء عرض لوحدة الفرسان والكلاب والبوليسية.


 أثناء مراسم اللقاء قال الشرطي علي دراوشة أحد أفراد الدورة  في خطابة  والذي تحدث نيابة عن المتدربين أنه وأصدقائه يشعرون بالفخر والإعتزاز كونهم جزء من مجموعة اختارت اختراق   سقف الزجاج  وإحداث تغيير في المجتمع العربي. 


 هذا وشكر السيد إلداد باربر ، مدير الأركان المدنية في الدورة ، المشاركين وقال إنه لشرف كبير أن يقود الشرطيين الذين يعملون بجد وبمهنية ليصبحوا ضباطا في المستقبل في شرطة إسرائيل،

 حيث تمنحهم المديرية في إطار هذه الدورة بصياغة مبادرات ونماذج ناجحة تهدف لتقدم المجتمع.


 وقالت الرائد عدي سيغيف شيتريت ، قائدة الدورة ان في إطار الدورة وضعت حجر الأساس  والنظم للتطوير الشخصي والمهني لأفراد الشرطة مما سيعود عليهم بالاستفادة من هذه الفرصة للتعلم والتقدم في الشرطة.


 قائد مديرية الشرطة لتطوير الخدمات للمجتمع العربي اللواء جمال حكروش هنأ أفراد الدورة وقال لهم انه يرى بهم ، كسفراء للمجتمع العربي في شرطة إسرائيل، وفي إطار الدورة تمنح المديرية   أدوات وسبل للشرطيين للتقدم في الشرطة حيث يتوقع منهم أن يكونوا قادة المستقبل في الشرطة وشركاء في إتخاذ القرارات مستقبلاً.


 هذا واضاف اللواء حكروش أثناء خطابه:" أنه كلما تم افتتاح مراكز للشرطة في المدن والبلدات العربية، شهدت هذه البلدات انخفاض في نسبة الجريمة وزيادة الأمن الشخصي.


في نهاية خطابه ، قال اللواء حكروش  إنه مهد الطريق أمامهم ومن الآن فصاعدًا عليهم ملقاة مسؤولية شخصية  للانخراط في صفوف الشرطة . ستستمر مديرية الشرطة عملها بإصرار وعزيمة  في الأنشطة الداخلية  والخراجية لدمج وتعزيز وتقوية العلاقات مع المجتمع العربي ، بهدف تعزيز الأمن الشخصي للمجتمع العربي في إسرائيل".




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