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طباخ تركي يشكر بوتين على منظومات "إس-400" بطبق بوريك



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طباخ تركي يشكر بوتين على منظومات "إس-400" بطبق بوريك




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مايكل جوردن "البطيخ" مايكل جوردن "البطيخ" 2019-07-11 | 10:44:27

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