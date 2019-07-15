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طباخ تركي يشكر بوتين على منظومات "إس-400" بطبق بوريك
2019-07-15 09:32:33
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طباخ تركي يشكر بوتين على منظومات "إس-400" بطبق بوريك
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