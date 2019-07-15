هكذا, ردت, نسرين, طافش, على, شائعة, وفاتها,

رفضت الممثلة السورية ​نسرين طافش​ الرد على شائعة وفاتها، مكتفية بالقول إنها تقضي إجازتها في إيطاليا وليست متواجدة في سوريا، خاصة أن مطلقي الشائعة قالوا إنها تعرّضت لحادث سير في دمشق.

وأكدّت " أنها بخير وبصحة جيدة، وكل ما يقال عكس ذلك فهو عاري عن الصحة.وكانت نسرين قد أطلقت أحدث أغنياتها "شوقي" قبل يومين عبر يوتيوب، ضمن أغاني ألبومها الجديد "الحلوة" وهي من كلماتها، والحان جان صليبا.ويشار إلى أن طافش أطلت خلال السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل تاريخي واحد هو "مقامات العشق".