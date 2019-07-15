وفاة, وإصابة, 12, جزائرياً, خلال, احتفالات, الفوز,

ووقع الحادث إثر انحراف شاحنة كانت تقل مشجعين بسيدي عبد العزيز بولاية جيجل، شرقي البلاد، وفق ما نقلت صحيفة النهار الجزائرية.ونقل الضحايا إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير وبشير منتوري بالميلية، حسب الصحيفة.

توفي 4 جزائريين وأصيب 8 آخرون في حادث انحراف شاحنة خلال احتفالات فوز منتخب الجزائر، وتأهله إلى نهائي أمم أفريقيا، الأحد.

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