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وفاة وإصابة 12 جزائرياً خلال احتفالات الفوز



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



توفي 4 جزائريين وأصيب 8 آخرون في حادث انحراف شاحنة خلال احتفالات فوز منتخب الجزائر، وتأهله إلى نهائي أمم أفريقيا، الأحد.



ووقع الحادث إثر انحراف شاحنة كانت تقل مشجعين بسيدي عبد العزيز بولاية جيجل، شرقي البلاد، وفق ما نقلت صحيفة النهار الجزائرية.


ونقل الضحايا إلى مستشفى مجدوب السعيد بالطاهير وبشير منتوري بالميلية، حسب الصحيفة.




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