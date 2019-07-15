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تعزيز التعاون مع خدمات الاسعاف



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إجتمعت ادارة المركز الطبي باده - بوريا وطاقم قسم العلاج الطوارئ مع مندوبي شركات سيارات الاسعاف في لقاء هدف لتوطيد العلاقة وتعزيز التعاون.
 
وصل مندوبو شركات سيارات الاسعاف المختلفة في منطقة الشمال للقاء السنوي الذي ينظمه طاقم قسم علاج الطوارئ، بهدف تعزيز التعاون وتحسين العلاقات المتبادلة. 
 
وافتتح د. مئير رواح، المساعد الطبي لمدير المركز الطبي، اللقاء بالترحيب وتوجيه الشكر للمندوبين على مشاركتهم في اللقاء الهام. وأكد د. مئير رواح أن الهدف المشترك هو تنجيع ورفع جودة طبابة المصابين والمرضى.
 
تخلل اللقاء محاضرات بموضوع الجلطة الدماغية واصابات الطعن، ألقاها كل من د. نزار حوراني - مدير وحدة الجلطة الدماغية الجديدة، ود. ربيع هلون - طبيب جراح رفيع المستوى. من جانبه قدّم محمد أطرش - الممرض المسؤول في وحدة العلاج المكثّف للقب، استعراضًا حول الخدمات والتحدثيات في منظومة القلب والأوعية الدموية، بينما قدمّت كوزيتا ليفاي - المفتشة بموضوع الأمراض الفيروسية المعدية ارشادًا حول منع التلوثات. فيما بعد قدّم د. عيران طال أور - مدير غرفة الطوارئ، موشيه بن سيمون - الممرض المسؤول في غرفة الطوارئ، وقاسم مصالحة - منسّق قسم الصدمات، معلومات قيّمة بموضوع العلاج في الميدان ونقل المريض/ المصاب الى علاج الطاقم في قسم الطوارئ.
 
وذكر قاسم مصالحة - الممرض رفيع المستوى في قسم الطوارئ، والذي نظّم النشاط، ان المشاركين رحبّوا بهذا اللقاء والفرصة الممنوعة لاثراء معلوماتهم والحتلنة حول الخدمات التي قدمها المركز الطبي.  وقد عبّروا عن رغبتهم المشاركة بالمزيد من اللقاءات الشبيهة مستقبلًا”. وأضاف “حتلنت مندوبي شركات سيارات الاسعاف أننا أخذنا على عاتقنا مسؤولية تطبيق الاقتراحات والملاحظات التي حصلنا عليها من المشاركين في اللقاء الذي تم العام الماضي بهدف تنجيع العمل المشترك”. 




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