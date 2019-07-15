حل, المجالس, المحلية, والبلديات-, رهط, ويركا, وعسفيا, وطبريا,

أخفق المجلس البلدي في رهط في تمرير الميزانية العامة الليلة الماضية.

ويشار الى ان وزير الداخلية ارييه درعي كان قد امهل المجلس نهاية الشهر الماضي مدة أسبوعين للمصادقة على الميزانية قبل الشروع في حله.واعلنت الوزارة صباح اليوم حل المجالس في كل من يركا وعسفيا وطبريا.ومن المقرر ان يستدعي الوزير درعي رؤساء السلطات المحلية في هذه المجالس المحلية والبلديات لحضور جلسة مساءلة سيتم في اعقابها اتخاذ القرار حول اقالة رؤساء هذه السلطات من عدمه .ويذكر انه يتعين على المجالس المحلية اقرار ميزانيتها في غضون ستة اشهر بعد اجراء الانتخابات للسلطات المحلية