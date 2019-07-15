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شبهات حول تزوير بانتخابات الكنيست في مراكز اقتراع



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



عُلم الليلة الماضية ان الشرطة تحقق في شبهات حول وقوع اعمال تزوير خلال الانتخابات الأخيرة للكنيست. 


وقد أثيرت الشبهات بعد تسجيل نتائج تبعث على الاستغراب في بعض مراكز الاقتراع.

وتشتبه الشرطة في تقسيم الأصوات بين الأحزاب في ختام التصويت والتلاعب بالنتائج في بعض مراكز الاقتراع.


رئيس لجنة الانتخابات المركزية يقدم الشكوى الى الشرطة 

وبدأت االشرطة بالتحقيق مع مسؤولين في مراكز الاقتراع التي يشتبه بانها تعرضت للتلاعب في النتائج . 

وقد قدم رئيس لجنة الانتخابات المركزية القاضي حنان ميلتسر شكوى الى الشرطة بهذا الخصوص بعد ان تبين ان هناك نتائج لفرز الاصوات في بعضها تثير الشكوك وفي البعض الاخر لم يكن هناك تطابق بين تسجيل النتائج في محاضر فرز الاصوات في مركز الاقتراع وبين عدد الاصوات التي تم فرزها .







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