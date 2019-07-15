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مصرع طفل 3 سنوات بصعقة كهربائية في طولكرم



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



طولكرم - لقي الطفل محمد انس صباح من سكان بلدة قفين شمال طولكرم مصرعه في ساعات متأخرة من مساء الأحد، إثر تعرضه لصعقة كهربائية في بلدته .



وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ::بان الطفل وصل لمستشفى ثابت الحكومي متوفياَ جراء تعرضه لصعقة كهربائية داخل منزله في بلدته قفين شمال مدينة طولكرم".


واضاف ارزيقات " بان النيابة العامة وبعد الكشف على الجثمان من قبل الطبيب الشرعي بحضور الشرطة قررت تسليم الجثمان لذويها لدفنها حسب الأصول".




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