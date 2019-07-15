مصرع, طفل, 3, سنوات, بصعقة, كهربائية, في, طولكرم,

طولكرم - لقي الطفل محمد انس صباح من سكان بلدة قفين شمال طولكرم مصرعه في ساعات متأخرة من مساء الأحد، إثر تعرضه لصعقة كهربائية في بلدته .

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات ::بان الطفل وصل لمستشفى ثابت الحكومي متوفياَ جراء تعرضه لصعقة كهربائية داخل منزله في بلدته قفين شمال مدينة طولكرم".واضاف ارزيقات " بان النيابة العامة وبعد الكشف على الجثمان من قبل الطبيب الشرعي بحضور الشرطة قررت تسليم الجثمان لذويها لدفنها حسب الأصول".