اصابتان, احداها, متوسطة, اثر, احتراق, بيت, في, طمرة,

اصيب شخصان وصفت اصابة احدهما بالمتوسطه جراء استنشاق الدخان اثر حريق شب في منزل بمدينة طمره صباح اليوم الاثنين .

طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق شب في احدى غرف المنزل وان الاهالي تمكنوا من اخماد الحريق .وعملت الطواقم على اخراج الدخان الكثيف من المكان ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق .