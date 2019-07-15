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اصابتان احداها متوسطة اثر احتراق بيت في طمرة



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اصيب شخصان وصفت اصابة احدهما بالمتوسطه جراء استنشاق الدخان اثر حريق شب في منزل بمدينة طمره صباح اليوم الاثنين .



طواقم اطفاء وانقاذ وصلت الى المكان واتضح ان الحريق شب في احدى غرف المنزل وان الاهالي تمكنوا من اخماد الحريق .


وعملت الطواقم على اخراج الدخان الكثيف من المكان ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق .




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