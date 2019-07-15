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تخليص ٣ عالقين اثر حريق شب في شقة سكنية بالناصره



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تخليص ٣ عالقين اثر حريق شب في شقة سكنية بحي اسماعيل بمدينة الناصره صباح اليوم .


طواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخماد الحريق داخل الشقه وتخليص ٣ عالقين من طابق علوي فوق الشقه التي اشتعلت فيها النيران .



لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق




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