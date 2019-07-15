تخليص, ٣, عالقين, اثر, حريق, شب, في, شقة, سكنية, بالناصره,

طواقم اطفاء وانقاذ عملت على اخماد الحريق داخل الشقه وتخليص ٣ عالقين من طابق علوي فوق الشقه التي اشتعلت فيها النيران .لم يبلغ عن اصابات ويجري تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع هذا الحريق

تخليص ٣ عالقين اثر حريق شب في شقة سكنية بحي اسماعيل بمدينة الناصره صباح اليوم .

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