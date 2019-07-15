نتنياهو:, الشيء, الإيجابي, الوحيد, في, الاتفاق, النووي, هو, تقاربنا, مع, الدول, العربية,

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استقبل سيادة المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس اليوم وفدا...
ناشد مجلس طرعان المحلي، كافة المواطنين، التبليغ عن تعرض أي مواطن لعضة كلب في...
نشرت وزارة التربية والتعليم اليوم الاثنين معدّل البجروت للعام 2018 بالنّسبة...
شاركت سفارة فلسطين بإسبانيا، نظيرتها جنوب إفريقيا ، في ماراثون أقامته الأخيرة...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: عقدت مديرية...
أخفق المجلس البلدي في رهط في تمرير الميزانية العامة الليلة الماضية. ويشار الى...
عُلم الليلة الماضية ان الشرطة تحقق في شبهات حول وقوع اعمال تزوير خلال الانتخابات...
طولكرم - لقي الطفل محمد انس صباح من سكان بلدة قفين شمال طولكرم مصرعه في ساعات...
اصيب شخصان وصفت اصابة احدهما بالمتوسطه جراء استنشاق الدخان اثر حريق شب في منزل...
تخليص ٣ عالقين اثر حريق شب في شقة سكنية بحي اسماعيل بمدينة الناصره صباح اليوم...