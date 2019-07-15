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نتنياهو: الشيء الإيجابي الوحيد في الاتفاق النووي هو تقاربنا مع الدول العربية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



 أكد نتانياهو أن الاتفاق النووي بين إيران والغرب ساهم في تقريب العلاقات بين اسرائيل والدول العربية.



قال نتنياهو إن "الشيء الإيجابي الوحيد، الذي أعطته الاتفاقية النووية الفظيعة، هو تقارب قوي ومتواصل بيننا وبين دول عربية رئيسية".


وأضاف نتنياهو بحسب بيان صدر عن مكتبه "كان يجب عليّ أن أكافح بمفردي، من أجل صد الاتفاقية النووية. كان يجب عليّ أن أكافح جميع الدول العظمى، والرئيس الأميركي (باراك أوباما)، وذهبت إلى الكونغرس الأميركي".


ومضى يقول "إذن، يجب أولا صد ذلك. وفي الفترة الراهنة، الجيش الوحيد في العالم الذي يُحارب إيران، هو الجيش الإسرائيلي".




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