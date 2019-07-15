تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-15 06:30:16 نتنياهو: الشيء الإيجابي الوحيد في الاتفاق النووي هو تقاربنا مع الدول العربية |  2019-07-15 06:30:43 اجواء صيفية وحارة حتى نهاية الاسبوع الجاري |  2019-07-15 00:19:49 رصاصة محرز تقتل نيجيريا وتحمل الجزائر إلى نهائي الكان |  2019-07-15 00:16:29 اصابة شاب من ساجور اثر تعرضه للطعن على مفرق البعنة |  2019-07-14 23:19:40 النيران الصديقة تقود السنغال لتخطي تونس إلى نهائي أفريقيا |  2019-07-14 22:16:24 اِستطلاع : المشاة من المجتمع العربيّ لا يشعرون بأمان بعبور الشارع‎ |  2019-07-14 23:12:24 الجامعة العربية تبحث تجديد التفويض للأونروا |  2019-07-14 19:46:41 حريق كبير في مستشفى الجليل الغربي نهاريا |  2019-07-14 17:07:21 واشنطن تجبر "فيسبوك" على دفع غرامة هي الأضخم في تاريخ الشركة |  2019-07-14 17:04:31 قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يصدر أمرًا رسميًا يمنع اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف |  2019-07-14 15:12:16 مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون |  2019-07-14 14:33:03 المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول متنزه العفولة |  2019-07-14 14:14:56 مصرع 82 مهاجرا في غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل تونس |  2019-07-14 13:24:04 الضرائب تعقد عودة نيمار إلى برشلونة |  2019-07-14 13:21:27 لصحة أفضل.. أطعمة يجب تناولها مرة أسبوعيا على الأقل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اجواء صيفية وحارة حتى نهاية الاسبوع الجاري



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



اليوم الاثنين 2019/07/15: يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الثلاثاء 2019/07/16: يكون الجو حارأ نسبياً الى حار، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


الاربعاء 2019/07/17: يكون الجو شديد الحرارة وجاف، حيث يطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.


وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يوم الاربعاء من:


1-    التعرض لاشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة اثناء ساعات الذروه ما بين الساعه الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.


2-    خطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الاعشاب الجافة.




كلمات متعلقة

اجواء, صيفية, وحارة, حتى, نهاية, الاسبوع, الجاري,

تابعونــا

نتنياهو: الشيء الإيجابي الوحيد في الاتفاق النووي هو تقاربنا مع الدول العربية نتنياهو: الشيء الإيجابي الوحيد في الاتفاق النووي هو تقاربنا مع الدول العربية 2019-07-15 | 06:30:16

أكد نتانياهو أن الاتفاق النووي بين إيران والغرب ساهم في تقريب العلاقات بين...

اصابة شاب من ساجور اثر تعرضه للطعن على مفرق البعنة اصابة شاب من ساجور اثر تعرضه للطعن على مفرق البعنة 2019-07-15 | 00:16:29

اسفر شجار على مفرق البعنة دير الاسد الليلة الماضية عن اصابة شاب(35 عاماً) من ساجور...

انباء عن اتفاق نهائي لتشكيل القائمة المشتركة انباء عن اتفاق نهائي لتشكيل القائمة المشتركة 2019-07-14 | 23:04:28

علم مراسل الصنارة نت من مصادر مطلعة أن هناك اتفاق نهائي حول تشكيل القائمة...

اِستطلاع : المشاة من المجتمع العربيّ لا يشعرون بأمان بعبور الشارع‎ اِستطلاع : المشاة من المجتمع العربيّ لا يشعرون بأمان بعبور الشارع‎ 2019-07-14 | 22:16:24

جاء في بيان صادر عن جمعية اور ياروك:"من منّا لا يحسّ بالخطر لدى إقدامه على عبور...

تكريم ١٢٠ طالبا متفوقا وممتازا من صفوف السوابع - العواشر في مدرسة اورط حلمي الشافعي عكا‎ تكريم ١٢٠ طالبا متفوقا وممتازا من صفوف السوابع - العواشر في مدرسة اورط حلمي الشافعي عكا‎ 2019-07-14 | 22:14:49

قامت مدرسة اورط حلمي الشافعي يوم اول امس بتكريم كوكبة كبيرة من طلابها المتفوقين...

حريق كبير في مستشفى الجليل الغربي نهاريا حريق كبير في مستشفى الجليل الغربي نهاريا 2019-07-14 | 19:46:41

جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...

قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يصدر أمرًا رسميًا يمنع اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يصدر أمرًا رسميًا يمنع اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف 2019-07-14 | 17:04:31

لأول مرة، أصدر قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، أمرًا رسميًا يمنع...

مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون 2019-07-14 | 15:12:16

لقي عامل ظهر اليوم الاحد مصرعه جراء حادث عمل في ورشة بناء بمدينة ريشون ليتسيون ,...

المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول متنزه العفولة المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول متنزه العفولة 2019-07-14 | 14:33:03

قضت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، بإلغاء التعليمات العنصرية التي...

اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف 2019-07-14 | 13:03:21

جاء في بيان صادر عن الشرطة :" اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بشبهة اضرام...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids خضر لوباني وفاة الشاب المأسوف على شبابه قرية رياضي كمال اجسام الياس جورج حلو الناصرة الطبيب الناصرة الشاب مشروع اعداد اطباء اداريين مستشفيات الجليل حملة شرطة السير كفر كنا مخالفات مطاردات بوليسية سيارات سائقين سيارات كفر مندا احتراق النار حي المعاصر الطائفة الدرزية تحتفل زيارة سنوية مقام النبي الخضر كفر ياسيفمدرسة انتخابات المجلس الطلابي اعدادية المتنبي الناصرة اضراب عام شامل ام الفحم مقتل حسين محاجنة محمد اغبارية سعاده رميا رصاص اطلاق نار مسيرة حاشدة في عين ماهل نصرة للحركة الإسلاميةشيع جمهور غفير من اهالي باقة الغربية بعد صلاة ظهر اليوم الثلاثاء جثمان الفتاة شيراز عويسات (15 عاما) الى مثواه الاخير في مقبرة المدينة.نادي الليو الناصرة ينطلق حملة تبرعات للمحتاجين‎اعتداء شقيقته اعتقال شاب عمه حيازتها تحمل جهاز خلوي نقال المغار شجرة الميلاد اضاءة احتفال مسيرة كشفية اصحابالقامةانهيار رافعة مبنى موقف سيارات تل ابيب انباء عن عالقين ورشة بناء اصابات مقتل شخصين قتيلان مصابون عمال عرب مصرع شاب سائق قلنسوة حادث طرق اصكدام عامود فقد السيطرة شرطة اسعاف رائد ابراهيم سلامة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com