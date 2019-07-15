رصاصة, محرز, تقتل, نيجيريا, وتحمل, الجزائر, إلى, نهائي, الكان,

فاز منتخب الجزائر على نيجيريا 2/1، على إستاد القاهرة الدولي، اليوم الجمعة، وتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2019.

وسجل لمنتخب الجزائر، المدافع النيجيري ويليام إيكونج في مرماه عن طريق الخطأ في الدقيقة 40، و رياض محرز في الوقت بدل الضائع، بينما أحرز لمنتخب نيجيريا أوديون إيجالو في الدقيقة 71 من ركلة جزاء.وضرب منتخب الجزائر موعدا في النهائي أمام منتخب السنغال، في مواجهة مكررة من دور المجموعات.