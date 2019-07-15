اصابة, شاب, من, ساجور, اثر, تعرضه, للطعن, على, مفرق, البعنة,

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أكد نتانياهو أن الاتفاق النووي بين إيران والغرب ساهم في تقريب العلاقات بين...
اليوم الاثنين 2019/07/15: يكون الجو صيفياً عادياً، ولايطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة...
علم مراسل الصنارة نت من مصادر مطلعة أن هناك اتفاق نهائي حول تشكيل القائمة...
جاء في بيان صادر عن جمعية اور ياروك:"من منّا لا يحسّ بالخطر لدى إقدامه على عبور...
قامت مدرسة اورط حلمي الشافعي يوم اول امس بتكريم كوكبة كبيرة من طلابها المتفوقين...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
لأول مرة، أصدر قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، أمرًا رسميًا يمنع...
لقي عامل ظهر اليوم الاحد مصرعه جراء حادث عمل في ورشة بناء بمدينة ريشون ليتسيون ,...
قضت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، بإلغاء التعليمات العنصرية التي...
جاء في بيان صادر عن الشرطة :" اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بشبهة اضرام...