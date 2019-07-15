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اصابة شاب من ساجور اثر تعرضه للطعن على مفرق البعنة



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اسفر شجار على مفرق البعنة دير الاسد الليلة الماضية عن اصابة شاب(35 عاماً) من ساجور اثر تعرضه للطعن .


الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان الطبي هرعت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى لاستكمال العلاج .

الشرطة باشرت التحقيق .
اصابة شاب من ساجور اثر تعرضه للطعن على مفرق البعنة




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