اصابة, شاب, من, ساجور, اثر, تعرضه, للطعن, على, مفرق, البعنة,

الطواقم الطبية التابعة لمركز حيان الطبي هرعت للمكان ونقلت المصاب للمستشفى لاستكمال العلاج .الشرطة باشرت التحقيق .

اسفر شجار على مفرق البعنة دير الاسد الليلة الماضية عن اصابة شاب(35 عاماً) من ساجور اثر تعرضه للطعن .

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