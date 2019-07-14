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النيران الصديقة تقود السنغال لتخطي تونس إلى نهائي أفريقيا



  |   وكالات تصوير :afp   |   اضافة تعليق



قادت النيران الصديقة، منتخب السنغال لتخطي عقبة تونس، والتأهل إلى نهائي كأس أمم أفريقيا 2019، اليوم الأحد، على ملعب الدفاع الجوي.

وسجّل هدف اللقاء الوحيد ديلان برون مدافع تونس بالخطأ في مرماه، بالدقيقة 101، بعد خطأ فادح من معز حسن حارس نسور قرطاج، علمًا بأن المباراة امتدت إلى شوطين إضافيين.
وشهدت المباراة إهدار ركلتي جزاء، حيث أضاع فرجاني ساسي أولا لتونس، ونفس الأمر بالنسبة لهنري سافيت لاعب السنغال.
ومن المنتظر أن يواجه منتخب السنغال، في المباراة النهائية يوم الجمعة المقبل، الفائز من مباراة الجزائر ونيجيريا المقرر إقامتها اليوم الأحد على استاد القاهرة.




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