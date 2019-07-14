تكريم ١٢٠ طالبا متفوقا وممتازا من صفوف السوابع - العواشر في مدرسة اورط حلمي الشافعي عكا‎

قامت مدرسة اورط حلمي الشافعي يوم اول امس بتكريم كوكبة كبيرة من طلابها المتفوقين والمتميزين علميا بحضور اهالي الطلاب ، جمهور غفير ، معلمين ومربي الصفوف وادارة المدرسة وعامليها ،بحضور نائب رئيس بلدية عكا المحامي ادهم جمل وعضوة بلدية عكا المربية عائشة مرسي ، والشيخ الجليل عباس زكور والشيخ الجليل سمير عاصي، ورئيس واعضاء لجنة اولياء امور طلاب المدرسة .

وقد قامت مجموعة من الطلاب بالتحدث عن تجاربهم الشخصية في المدرسة والاسباب التي تساعدهم على التفوق والامتياز وقامت الطالبة عليا خطيب من الصف الثامن امتياز بالقاء كلمة باسم الطلاب شكرت فيها المدرسة بمعلميها وادارتها على رعايتهم لهم .وقام كل من مدير المدرسة الاستاذ محمد حجوج والمدير التعليمي الاستاذ غسان ضاهر ومدير الاعدادية الاستاذ وفيد منصور ومديرة بيت التواسع والعواشر المربية سوزان زيدان بتقديم كلمات الشكر والتقدير معبرين عن اسمى مشاعر الفخر والاعتزاز بالطلاب الاعزاء الذين سطروا نجاحاتهم في سماء المجتمع العكي .وقدم نائب ررئيس البلدية المحامي ادهم جمل كلمة هنأ فيها الطلاب واهاليهم على هذا النجاح ووجه الشكر والعرفان لمعلمي المدرسة وادارتها على انجازاتهم بتهيئة كل الظروف المتاحة لنجاح الطلاب . كما وقام السيد غسان عيد رئيس لجنة اولياء امور الطلاب بتقديم كلمة الاهل هنأ فيها الطلاب على نجاحهم وتفوقهم العلمي والدراسي . ومسك الختام قام الفنان ادهم قشاش مدير فرع المعهد الموسيقي في المدرسة بمرافقة خريج المدرسة الفنان محمد جلام بتقديم وصلة فنية اسعدت فيها جمهور الاحتفال وفي نهايته تم توزيع شهادات التفوق والامتياز على الطلاب بالاضافة لجائزة مالية لكل طالب قام بتسليمها لهم مربو الصفوف وممثلو البلدية ولجنة اولياء امور الطلاب وادارة المدرسة بمشاركة المدير الاداري السيد نبيل زيدان ، نائبة مدير الاعدادية المربية منار علي ومديرة بيت الحوادي عشر والثواني عشر المربية نهاية قربي والشيخان عباس زكور وسمير عاصي على انغام الموسيقى وحماس الطلاب واهاليهم . واذ يدل هذا الاحتفال فإنه يدل على سعي المدرسة الى تشجيع التميز والتفوق من اجل بناء جيل طموح ، يضع العلم في سلم اولوياته ولكي تكون المدرسة عنوانا ومكانا لائقا يشكل العنوان الاول والرائد لجميع ابناء عكا من مختلف اطيافهم .