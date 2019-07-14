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الرئيسية | فلسطين



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الجامعة العربية تبحث تجديد التفويض للأونروا



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أكدت الجامعة العربية أن صمود الشعب الفلسطيني ونضاله المشروع يظل الشعلة التي تضيء الطريق رغم الصعوبات.  ‎وأشار الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة السفير سعيد أبو علي خلال اجتماع المشرفين على شؤون فلسطين في الدول المضيفة بدورته 102 اليوم الأحد بالجامعة العربية، إلى أن الاجتماع سيبحث مستجدات الوضع الفلسطيني واحتياجاته، وعلى رأسها تجديد التفويض لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" والاستيطان والقدس.  ‎وحذر أبو علي من تزايد التحديات المصيرية التي تواجه القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها تصاعد العدوان الإسرائيلي بصورة غير مسبوقة على الحقوق الفلسطينية كافة.وأشار مدير إدارة فلسطين بوزارة الخارجية المصرية السفير خالد راضي إلى الجهود المبذولة لحل القضية الفلسطينية على أساس الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على أراضي 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.  ‎وأوضح أن السلام العادل الآمن هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق الاستقرار لجميع الأطراف، مؤكدا ضرورة التواصل مع المجتمع الدولي الذي يقع عليه مسؤولية استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه.
الجامعة العربية تبحث تجديد التفويض للأونروا




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