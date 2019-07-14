انباء, عن, اتفاق, نهائي, لتشكيل, القائمة, المشتركة,

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جاء في بيان صادر عن جمعية اور ياروك:"من منّا لا يحسّ بالخطر لدى إقدامه على عبور...
قامت مدرسة اورط حلمي الشافعي يوم اول امس بتكريم كوكبة كبيرة من طلابها المتفوقين...
جاء في بيان صادر عن مكتب كايد ظاهر، المتحدث باسم سلطة الإطفاء والإنقاذ للإعلام...
لأول مرة، أصدر قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، أمرًا رسميًا يمنع...
لقي عامل ظهر اليوم الاحد مصرعه جراء حادث عمل في ورشة بناء بمدينة ريشون ليتسيون ,...
قضت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، بإلغاء التعليمات العنصرية التي...
جاء في بيان صادر عن الشرطة :" اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بشبهة اضرام...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"يوم الجمعة في ساعات الظهيرة وقع حادث...
جاء في بيان صادر عن شرطة المروج :"الشرطة اعتقلت نهاية الاسبوع 6 مشتبهين بالضلوع في...
أعلنت منظمات تمثل مثليي الجنس عن تنظيم مظاهرات مساء اليوم أمام مكاتب الحكومة في...