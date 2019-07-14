انباء, عن, اتفاق, نهائي, لتشكيل, القائمة, المشتركة,

علم مراسل الصنارة نت من مصادر مطلعة أن هناك اتفاق نهائي حول تشكيل القائمة المشتركة لخوض انتخابات الكنيست المقبلة , وسيتم الاعلان عنها مساء الاثنين في مؤتمر صحفي بمدينة الناصرة .

واكد المصدر انه سيشارك في المؤتمر ممثلي الاحزاب ولجنة الوفاق والعديد من الشخصيات السياسية .يشار الى أن الجبهة القائمة العربية الموحدة اصدرا بيان مشترك نهاية الاسبوع ابرز ما جاء فيه:" نؤكد موقفنا المشترك، أنّ خيارنا المسؤول هو تشكيل القائمة المشتركة".ويفيد مراسل الصنارة نت أن العربية للتغيير برئاسة د.احمد الطيبي والتجمع ينفيان وجود اتفاق نهائي .