قائد, سلطة, الاطفاء, والانقاذ, يصدر, أمرًا, رسميًا, يمنع, اشعال, النار, في, المناطق, المفتوحة, خلال, أشهر, الصيف,

لأول مرة، أصدر قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، أمرًا رسميًا يمنع اضرام/اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف، الأمر الذي قد يؤدي إلى انتشار النيران بشكل كبير خاصة وأن تلك المناطق تكثر فيها النباتات والأعشاب والأشواك، إلى جانب الرياح والأحوال الجوية شديدة الحارة التي تزيد من انتشار النار. ويشار إلى أنّ الأمر ساري المفعول في كافة أنحاء البلاد.





اضرام/اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف قد يؤدي الى انتشار النيران بشكل أكبر وتشكيل خطر على الحياة والممتلكات، وعليه أصدر الجنرال هذا الأمر بموجب الصلاحيات الممنوحة له.

وقال الجنرال سيمحي إنّه:"يجب العمل على تغيير الثقافة فيما يتعلق باستخدام النار بحيث يجب الامتناع عن اشعال النار الخطيرة في الأماكن التي تزداد فيها خطورة انتشار ألسنة اللهب، إلى جانب تعزيز ثقافة وتربية الحماية من النار في البيت والطبيعة". وتابع:"من المتبع في دول عديدة حول العالم عدم اشعال النيران في أشهر الصيف والتي قد تشكّل خطرًا على الحياة والممتلكات".

وشدد قائد سلطة الاطفاء والانقاذ على أنّه:"في اسرائيل تندلع سنويًا عشرات آلاف الحرائق في مناطق مفتوحة وتسبب أضرارًا جسيمة بالممتلكات ودمارًا للطبيعة وحتى انها تشكّل خطرًا على حياة الانسان، ونظرًا لطبيعة البلاد فإنّ الأمر يتطلب تعزيز الوعي العام بكل ما يتعلق باخطار اضرام النار والتصرف بمسؤولية في الطبيعة"، كما قال.

*القرار سيدخل حيّز التنفيذ ابتداءً من يوم 21.07 وحتى يوم 26.09 بين الساعات 07:00 صباحُا وحتى 20:00 مساءً في كافة أنحاء البلاد.* ويتضمن هذا القرار ما يلي:

- يمنع اشعال النيران في كافة المناطق التي فيها أعشاب ونباتات قابلة للاشتعال، محميات طبيعية، أحراش،غابات، مناطق داخل البلدات وبكل منطقة على بعد حتى 500 متر منها.

- يمنع تنفيذ أي اعمال والتي فيها استخدام شرار أو نار (مثل اللِحام) في منطقة تبعد 20 متر عن أحراش، غابات، محميات طبيعية او اي منطقة مفتوحة مليئة بالأشواك/الأعشاب.

- قائد اللواء يمكنه أن يمنح موافقة في منطقة نفوذه على اشعال النار في مناسبات/ أحداث، وفقًا لتوصيات وقوانين الأمان المطلوبة.

يشار إلى أنّ قرار قائد سلطة الاطفاء والانقاذ هذا جاء بعد تقييم الأوضاع ودراسة كافة الأسباب والاخطار ومن ضمنها: حالة الطقس، ظروف المنطقة، الأعشاب والنباتات اليابسة وغيرها من الأسباب التي تشكّل ظروفًا متطرفة وتزيد من احتمالات وقوع الحرائق وانتشارها. ونشدد على أنّ الشتاء الأخير خلّف مساحات من الأعشاب والنباتات والتي يبست وتحوّلت الى مصدر للنار وتهديد حقيقي قد يؤدي إلى انتشار ألسنة اللهب والحرائق بشكل كبير. وعليه نناشد جمهور المواطنين بالتقيّد بتعليمات سلطة الإطفاء والإنقاذ.