مصرع, عامل, بحادث, عمل, في, ريشون, لتسيون,

لقي عامل ظهر اليوم الاحد مصرعه جراء حادث عمل في ورشة بناء بمدينة ريشون ليتسيون , ومن التحقيقات الاولية تبين ان العامل دفن تحت التراب بعد ان انهار عليه خلال العمل في الحفريات .

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قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يصدر أمرًا رسميًا يمنع اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف 2019-07-14 | 17:04:31 لأول مرة، أصدر قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، أمرًا رسميًا يمنع...

المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول متنزه العفولة 2019-07-14 | 14:33:03 قضت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، بإلغاء التعليمات العنصرية التي...

اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف 2019-07-14 | 13:03:21 جاء في بيان صادر عن الشرطة :" اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بشبهة اضرام...

اعتقال 3 مشتبهين باطلاق نار على منزل في الرينة 2019-07-14 | 12:44:46 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"يوم الجمعة في ساعات الظهيرة وقع حادث...

اعتقال 6 شبان من سولم والعفولة بشبهة ضلوعهم باطلاق نار 2019-07-14 | 11:21:16 جاء في بيان صادر عن شرطة المروج :"الشرطة اعتقلت نهاية الاسبوع 6 مشتبهين بالضلوع في...

دعوات لإقالة الوزير بيرتس بعد تصريحاته المناوئة لمثليي الجنس 2019-07-14 | 10:07:26 أعلنت منظمات تمثل مثليي الجنس عن تنظيم مظاهرات مساء اليوم أمام مكاتب الحكومة في...

حريق كبير في مخزن للمحاصيل الزراعية في ابو تلول بالنقب 2019-07-14 | 09:10:14 جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"في ابو تلول في...

وزارة التّربية تنشر نتائج البجروت وفق السّلطات المحليّة وكوكب ابو الهيجاء تتصدر قائمة البلدات العربية 2019-07-14 | 09:05:09 قائمة السّلطات المحليّة الرّائدة في نتائج البجروت من المجتمع العربي( في رأس...

العثور على الشاب سليمان جربان من جسر الزرقاء جثة هامدة 2019-07-14 | 10:50:04 استمرت صباح اليوم الاحد عمليات البحث عن الشاب سليمان جربان في العشرينات من عمره...