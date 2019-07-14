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مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون



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لقي عامل ظهر اليوم الاحد مصرعه جراء حادث عمل في ورشة بناء بمدينة ريشون ليتسيون , ومن التحقيقات الاولية تبين ان العامل دفن تحت التراب بعد ان انهار عليه خلال العمل في الحفريات .


الطواقم الطبية نقلت العامل الى مستشفى اساف هروفيه بحالة حرجة وتم اعلان وفاته .

مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون




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