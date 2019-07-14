المحكمة, المركزية, تصدر, أمرًا, بإلغاء, تعليمات, بلدية, العفولة, العنصرية, حول, متنزه, العفولة,

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لأول مرة، أصدر قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، أمرًا رسميًا يمنع...
لقي عامل ظهر اليوم الاحد مصرعه جراء حادث عمل في ورشة بناء بمدينة ريشون ليتسيون ,...
جاء في بيان صادر عن الشرطة :" اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بشبهة اضرام...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"يوم الجمعة في ساعات الظهيرة وقع حادث...
جاء في بيان صادر عن شرطة المروج :"الشرطة اعتقلت نهاية الاسبوع 6 مشتبهين بالضلوع في...
أعلنت منظمات تمثل مثليي الجنس عن تنظيم مظاهرات مساء اليوم أمام مكاتب الحكومة في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"في ابو تلول في...
قائمة السّلطات المحليّة الرّائدة في نتائج البجروت من المجتمع العربي( في رأس...
استمرت صباح اليوم الاحد عمليات البحث عن الشاب سليمان جربان في العشرينات من عمره...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:"بعد ظهر امس السبت تلقت الشرطة بلاغ عن...