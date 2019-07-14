مصرع, 82, مهاجرا, في, غرق, سفينة, مهاجرين, قبالة, سواحل, تونس,

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أعلنت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية موافقتها على تسوية مع "فيسبوك" تفرض...
عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على نفتالي بينيت تعيينه سفيرا لدى...
اليوم الاحد يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح...
تواصل روسيا توريد منظومة (إس- 400) للدفاع الجوي الى تركيا لليوم الثاني على التوالي....
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن المقاومة مازالت أقوى من أي زمن مضى...
- كشف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الإدارة الأمريكية...
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس،...
حذرت الصين الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، من "اللعب بالنار"، معربة عن...
قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن بلاده سترد بحزم على كل من ينتهك سيادتها،...
طالبت طهران، صباح اليوم الجمعة، لندن بالإفراج فورا عن ناقلة النفط المحتجزة لديها...