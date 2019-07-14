تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-14 17:07:21 واشنطن تجبر "فيسبوك" على دفع غرامة هي الأضخم في تاريخ الشركة |  2019-07-14 17:04:31 قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يصدر أمرًا رسميًا يمنع اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف |  2019-07-14 15:12:16 مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون |  2019-07-14 14:33:03 المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول متنزه العفولة |  2019-07-14 14:14:56 مصرع 82 مهاجرا في غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل تونس |  2019-07-14 13:24:04 الضرائب تعقد عودة نيمار إلى برشلونة |  2019-07-14 13:21:27 لصحة أفضل.. أطعمة يجب تناولها مرة أسبوعيا على الأقل |  2019-07-14 13:19:31 سما المصري تنشر صورتها بعد تحدي الشيخوخة: “كفايه والنبي هاعيط” |  2019-07-14 13:03:21 اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف |  2019-07-14 12:44:46 اعتقال 3 مشتبهين باطلاق نار على منزل في الرينة |  2019-07-14 11:21:16 اعتقال 6 شبان من سولم والعفولة بشبهة ضلوعهم باطلاق نار |  2019-07-14 11:19:03 جوارديولا يطلب ضم نجم برشلونة السابق |  2019-07-14 11:07:04 ما علاقة الأنسولين الأنفي بالإدراك؟.. دراسة تشرح |  2019-07-14 10:07:26 دعوات لإقالة الوزير بيرتس بعد تصريحاته المناوئة لمثليي الجنس |  2019-07-14 09:13:45 نيمار يزف بشرى سارة من البرازيل |

الرئيسية | عالمي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

مصرع 82 مهاجرا في غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل تونس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلن الهلال الأحمر التونسي ارتفاع عدد ضحايا غرق قارب المهاجرين قبالة السواحل التونسية الأسبوع الماضي إلى 82 شخصا.  وقال منجي سليم المسؤول في الهلال الأحمر التونسي، إنه بعد عمليات بحث استمرت أسبوعا تم انتشال كل جثث الاثنين والثمانين شخصا الذين كانوا على ظهر القارب الذي غرق قبالة السواحل التونسية الأسبوع الماضي.  وانقلب القارب بعد إبحاره من ليبيا متجها بالمهاجرين إلى أوروبا، وقال ناجون لخفر السواحل التونسي الأسبوع الماضي إنه كان يحمل 86 شخصا.  من جهتها قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين إن صيادين تونسيين أنقذوا أربعة أشخاص ولكنهم لفظوا أنفاسهم الأخيرة في المستشفى فيما بعد.  ويعد ساحل غرب ليبيا نقطة مغادرة رئيسية للمهاجرين الأفارقة الطامحين في الوصول إلى أوروبا، على الرغم من أن الأعداد تراجعت بفضل جهود تقودها إيطاليا للقضاء على شبكات التهريب، وبسبب نشاط قوات خفر السواحل الليبية.  وكان 65 مهاجرا قد غرقوا في شهر مايو الماضي أثناء توجههم من ليبيا إلى أوروبا بعد انقلاب مركبهم قبالة تونس أيضا.

مصرع 82 مهاجرا في غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل تونس




كلمات متعلقة

مصرع, 82, مهاجرا, في, غرق, سفينة, مهاجرين, قبالة, سواحل, تونس,

تابعونــا

واشنطن تجبر "فيسبوك" على دفع غرامة هي الأضخم في تاريخ الشركة واشنطن تجبر "فيسبوك" على دفع غرامة هي الأضخم في تاريخ الشركة 2019-07-14 | 17:07:21

أعلنت لجنة التجارة الفدرالية الأميركية موافقتها على تسوية مع "فيسبوك" تفرض...

نتنياهو يغري بينيت بمنصب اممي لقاء التخلي عن الانتخابات نتنياهو يغري بينيت بمنصب اممي لقاء التخلي عن الانتخابات 2019-07-14 | 09:12:12

عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو على نفتالي بينيت تعيينه سفيرا لدى...

الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي 2019-07-14 | 07:04:25

اليوم الاحد يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح...

تركيا تستلم من روسيا الدفعة الثانية من منظومة S-400 تركيا تستلم من روسيا الدفعة الثانية من منظومة S-400 2019-07-13 | 17:32:13

تواصل روسيا توريد منظومة (إس- 400) للدفاع الجوي الى تركيا لليوم الثاني على التوالي....

نصر الله: قادرون على إعادة اسرائيل إلى العصر الحجري نصر الله: قادرون على إعادة اسرائيل إلى العصر الحجري 2019-07-13 | 07:00:39

قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن المقاومة مازالت أقوى من أي زمن مضى...

واشنطن تعلن موعدا جديدا بشأن صفقة القرن واشنطن تعلن موعدا جديدا بشأن صفقة القرن 2019-07-12 | 17:18:32

- كشف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الإدارة الأمريكية...

بوتين يؤكد لعباس استعداد موسكو للمساعدة في دفع عملية السلام بوتين يؤكد لعباس استعداد موسكو للمساعدة في دفع عملية السلام 2019-07-12 | 14:58:02

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس،...

الصين تحذر الولايات المتحدة: لا تلعبي بالنار! الصين تحذر الولايات المتحدة: لا تلعبي بالنار! 2019-07-12 | 14:55:54

حذرت الصين الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، من "اللعب بالنار"، معربة عن...

رداً على تهديدات نتنياهو.. وزير الدفاع الإيراني: سنرد بحزم على كل من ينتهك سيادتنا رداً على تهديدات نتنياهو.. وزير الدفاع الإيراني: سنرد بحزم على كل من ينتهك سيادتنا 2019-07-12 | 13:26:19

قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن بلاده سترد بحزم على كل من ينتهك سيادتها،...

طهران تطالب لندن بالإفراج فورا عن الناقلة وتحذر من العواقب طهران تطالب لندن بالإفراج فورا عن الناقلة وتحذر من العواقب 2019-07-12 | 10:08:24

طالبت طهران، صباح اليوم الجمعة، لندن بالإفراج فورا عن ناقلة النفط المحتجزة لديها...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids شاكيد وزيرة القضاء ترفض فكرة اقامة الدولة الفلسطينية زكي كمال الاكاديمية العربية عرض الحرق العربي هدم جرافات الداخلية مدينة اللد 3 منازل عائلة شعبان حرس شرطة غضب حي التفاح كرم حجة بناء غير مرخص6 حالات وفاة اطفال نسيانهم في السيارة خلال العام 2016 بداية هيثم يوف محمد بياطرة نظرات عدائية بحرني بحرته منتجع الساخنة قتل اطلاق نار تأجل مباريات نهاية الاسبوع الفرق العربية اليهودية كرة القدم الاتحاد العام نهاية الاسبوع عامل سقط ارتفاع شاهق بات يام ورشة بناء مستشفى حادث عمل اكسال الشيخ احمد شهوان اطلاق نار اصابة مجهولون قرية اهالي حداد 15 دقيقة اضافة للطلاب امتحانات البجروت شهر رمضان المبارك خلال وزارة التربية التعليم قسم الامتحانات الافراج سعيد نفاع عضو كنيست سابق السجن مصلحة افراج المسجد الاقصى هدوء مصلين القدس مستوطنون اقتحامات شرطة حواجز 9 ضحايا عرب خلال عطلة عيد الفطر حاودث طرق قتيل غرق اصابة اطلاق نار يهودي يطعن عاملا يهوديا اخرا ظنا منه انه عربي كريات اتا مجمع تجاري البنك العربي لئومي دمج اتفاق اللجنة القطرية موظفي الاسرائيلي خديجة ابو غزالة محاجنة ام الفحم اعتقالات اطلاق نار حريق سيارة مشتبهون
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com