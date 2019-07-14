الضرائب, تعقد, عودة, نيمار, إلى, برشلونة,

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن أزمة جديدة تهدد عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة في الصيف الحالي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الضرائب الإسبانية تطالب نيمار بدفع 35 مليون يورو في حالة عودته للعب مع برشلونة.وأشارت إلى أن الضرائب حققت في السنوات الـ4 التي لعبها نيمار في الليجا رفقة برشلونة، وكذلك في عقد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، قبل أن تعلن عن حجم مديونيات النجم البرازيلي.وأوضحت أن نيمار إذا عاد إلى برشلونة ورفض التصالح مع الضرائب فقد يتم حجزه، مع نقل الأزمة إلى المحاكم الإسبانية.وأفادت بأن الضرائب كانت تحقق أيضًا في قضية انتقال نيمار إلى سان جيرمان وأزمة المكافأة الخاصة به، عقب التوقيع على عقد جديد مع النادي الكتالوني، لأن اللاعب أقام لمدة 183 يومًا في إسبانيا عقب التجديد، وبالتالي كان ينبغي أن يعلن دخله السنوي للضرائب.وذكرت أن باريس سان جيرمان أعطى الضرائب الإسبانية العقود الموقعة مع برشلونة، ولكن مع الشطب على الأرقام.