تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-14 17:07:21 واشنطن تجبر "فيسبوك" على دفع غرامة هي الأضخم في تاريخ الشركة |  2019-07-14 17:04:31 قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يصدر أمرًا رسميًا يمنع اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف |  2019-07-14 15:12:16 مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون |  2019-07-14 14:33:03 المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول متنزه العفولة |  2019-07-14 14:14:56 مصرع 82 مهاجرا في غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل تونس |  2019-07-14 13:24:04 الضرائب تعقد عودة نيمار إلى برشلونة |  2019-07-14 13:21:27 لصحة أفضل.. أطعمة يجب تناولها مرة أسبوعيا على الأقل |  2019-07-14 13:19:31 سما المصري تنشر صورتها بعد تحدي الشيخوخة: “كفايه والنبي هاعيط” |  2019-07-14 13:03:21 اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف |  2019-07-14 12:44:46 اعتقال 3 مشتبهين باطلاق نار على منزل في الرينة |  2019-07-14 11:21:16 اعتقال 6 شبان من سولم والعفولة بشبهة ضلوعهم باطلاق نار |  2019-07-14 11:19:03 جوارديولا يطلب ضم نجم برشلونة السابق |  2019-07-14 11:07:04 ما علاقة الأنسولين الأنفي بالإدراك؟.. دراسة تشرح |  2019-07-14 10:07:26 دعوات لإقالة الوزير بيرتس بعد تصريحاته المناوئة لمثليي الجنس |  2019-07-14 09:13:45 نيمار يزف بشرى سارة من البرازيل |

الرئيسية | رياضة عالمية



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

الضرائب تعقد عودة نيمار إلى برشلونة



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن أزمة جديدة تهدد عودة البرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان، إلى برشلونة في الصيف الحالي.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن الضرائب الإسبانية تطالب نيمار بدفع 35 مليون يورو في حالة عودته للعب مع برشلونة.
وأشارت إلى أن الضرائب حققت في السنوات الـ4 التي لعبها نيمار في الليجا رفقة برشلونة، وكذلك في عقد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، قبل أن تعلن عن حجم مديونيات النجم البرازيلي.
وأوضحت أن نيمار إذا عاد إلى برشلونة ورفض التصالح مع الضرائب فقد يتم حجزه، مع نقل الأزمة إلى المحاكم الإسبانية.
وأفادت بأن الضرائب كانت تحقق أيضًا في قضية انتقال نيمار إلى سان جيرمان وأزمة المكافأة الخاصة به، عقب التوقيع على عقد جديد مع النادي الكتالوني، لأن اللاعب أقام لمدة 183 يومًا في إسبانيا عقب التجديد، وبالتالي كان ينبغي أن يعلن دخله السنوي للضرائب.
وذكرت أن باريس سان جيرمان أعطى الضرائب الإسبانية العقود الموقعة مع برشلونة، ولكن مع الشطب على الأرقام.
الضرائب تعقد عودة نيمار إلى برشلونة




كلمات متعلقة

الضرائب, تعقد, عودة, نيمار, إلى, برشلونة,

تابعونــا

جوارديولا يطلب ضم نجم برشلونة السابق جوارديولا يطلب ضم نجم برشلونة السابق 2019-07-14 | 11:19:03

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني...

نيمار يزف بشرى سارة من البرازيل نيمار يزف بشرى سارة من البرازيل 2019-07-14 | 09:13:45

أعلن نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، تعافيه تمامًا من...

جريزمان: أريد الفوز بكل شيء مع برشلونة جريزمان: أريد الفوز بكل شيء مع برشلونة 2019-07-14 | 06:57:55

تواجد الفرنسي أنطوان جريزمان، أحدث صفقات برشلونة، في المتجر الخاص بالنادي...

رئيس برشلونة يخفي المصير الأسود لكوتينيو رئيس برشلونة يخفي المصير الأسود لكوتينيو 2019-07-13 | 17:33:46

تحدث تقرير صحفي كتالوني، اليوم السبت، عن مصير البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط...

ريال مدريد يرفض ارتكاب حماقة من أجل بوجبا ريال مدريد يرفض ارتكاب حماقة من أجل بوجبا 2019-07-13 | 13:46:34

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن المسافة لا تزال بعيدة بين ريال مدريد...

خطوة واحدة تفصل جريزمان عن برشلونة خطوة واحدة تفصل جريزمان عن برشلونة 2019-07-12 | 13:28:28

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو،...

ريال مدريد يضع استراتيجية صفقة بوجبا ريال مدريد يضع استراتيجية صفقة بوجبا 2019-07-12 | 10:21:58

أكد تقرير إسباني، اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد وضع الاستراتيجية الخاصة...

رئيس نابولي يتهم ريال مدريد بتعطيل صفقة رودريجيز رئيس نابولي يتهم ريال مدريد بتعطيل صفقة رودريجيز 2019-07-11 | 17:42:07

كشف أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، اليوم الخميس، عن العائق أمام انضمام...

مانشستر يونايتد يتحرك نحو بديل بوجبا مانشستر يونايتد يتحرك نحو بديل بوجبا 2019-07-11 | 15:07:40

يبدو مانشستر يونايتد متخوفًا من مسألة رحيل لاعبه الفرنسي، بول بوجبا، هذا الصيف،...

مبابي يتصدر أغلى 20 لاعبًا شابًا بالعالم- 261.6 مليون يورو مبابي يتصدر أغلى 20 لاعبًا شابًا بالعالم- 261.6 مليون يورو 2019-07-11 | 12:45:42

تصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى لاعبي كرة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة متوسطة حادث طرق مسجاف مستشفى رمبام طالب طواطحه المدافع يوقع في فرتكفورت الالماني انضمام رسائل تهديد رصاصة حافلات سياحة اطارات ثقب كفر قاسم جبل الشيخ مكاتب صحيفة المدينة ام الفحم تفتيش الشرطة اقتحام شرطة وحدات خاصة شارع 807 وادي الحمام قرية حادث مدخل اصابة 4 اضخاص تصادم مروع اسعاف شرطة القدس الاقصى مواجهات الناصرة قنابل غاز اعتقالات اصابات حجارة قنابل غاز شاب ام الفحم اعتقال موقوف تحرش نساء فتيات حمام بحر طبريا صلح راية عقد كفركنا طه عواودة شجار نساء عربيات يهوديات رأس الناقورة القدس سلام مسيرة أمل يصنعن السلام جمعية الاسير القيق محمد الصحفي الافراج اعقل اداري اضراب عن الطعام المحكمة العليا الشرطة تفض مظاهرة عكا اعتقال مشاركين القدس الاقصى خريجو المدرسة الثانوية الزراعية الرامة يلتقون يجتمعون بعد 38 عاماالبابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة المصرية يصل القدس لأول مرة منذ 35 عامافتى 16 عاما يقود سيارة شفاعمرو اعتقال أب تحقيق شوارع مدينة سير شرطة العقبي مهند تنفيذ حماس اتصال عملية اطلاق نار بئر السبع قتل جندي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com