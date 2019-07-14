لصحة, أفضل.., أطعمة, يجب, تناولها, مرة, أسبوعيا, على, الأقل,

تعود الكثير من المشكلات الصحية التي يتعرض لها الإنسان، إلى العادات الغذائية الخاطئة، إذ يفتقد الجسم العديد من العناصر الغذائية المهمة، لذا ينصح خبراء التغذية بتناول أطعمة معينة مرة أسبوعيا على الأقل لتعويض هذا النقص.

ومن الأطعمة التي يُنصح بتناولها مرة أسبوعيا على الأقل للحصول على فوائدها المختلفة:نبات الهليونيعد الهليون مصدرا جيدا لفيتامين B12 والفولات اللازمة لضمان عمل الجهاز العصبي بشكل صحيح، علما أن دراسات أظهرت أن الأشخاص الذين يعانون من نقص فيتامين B12 وحامض الفوليك هم الأكثر عرضة للاكتئاب.السبانخينصح بتناول الخضروات الورقية، وأبرزها السبانخ، مرة أسبوعيا، لأنها منخفضة السعرات الحرارية وغنية بالفيتامينات والمعادن والعناصر الغذائية الأساسية لصحة الجسم.ويحتوي السبانخ على الحديد المهم لصحة الجسم، هذا إلى جانب فيتامين K الذي يقي الجسم من هشاشة العظام، ويعزز صحة العضلات والجهاز العصبي.الجوزتناول الجوز مرة واحدة على الأقل في الأسبوع يمكن أن يوفر لك جرعة صحية من الألياف والأحماض الدهنية الأساسية والمعادن.وتلعب الألياف دورا مهما في عملية الهضم، فيما تحمي الأحماض الدهنية القلب من المشاكل الصحية المحتملة، مثل الأزمات القلبية.الأفوكادويحتوي الأفوكادو على الكثير من الدهون الصحية التي يحتاجها الجسم، ويساعد تناوله على تقليل مستويات الكوليسترول في الدم، وبالتالي حماية القلب من الأمراض المختلفة مثل السكتة الدماغية والنوبة القلبية وغيرها، وفق ما ذكر موقع "ويب طب".الزبادي قليل الدسميساعد الزبادي قليل الدسم في الحفاظ على صحة الجسم، إذ أن البروبيوتيك الموجود في الزبادي يعزز صحة الأمعاء والبكتيريا النافعة.الشوكولاتة الداكنةالشوكولاتة الداكنة غنية بالفلافونول، الذي يساعد في الحماية من الأشعة البنفسجية الضارة، كما أن تناولها يحسن من تدفق الدم ويقلل من ضغط الدم.الأسماكإن تناول وجبة إلى وجبتين من الأسماك أسبوعيا يخفض من مخاطر الإصابة بالأزمات القلبية الخطيرة، وذلك لغناها بالأحماض الدهنية أوميغا 3 والتي تساعد في تقليل الإصابة بالتهابات الجسم، والتي تزيد من مخاطر تلف الأوعية الدموية.