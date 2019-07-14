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اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف



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جاء في بيان صادر عن الشرطة :" اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بشبهة اضرام النيران في سيارة مواطن(57 عاماً)من نحف مساء يوم الخميس الماضي.


واضافت الشرطة في بيانها:"الشرطة باشرت التحقيق على الفور وخلال اقل من 24 ساعة اعتقلت الشاب من سكان القرية وتم تمديد اعتقاله حتى يوم غد الاثنين لاستكمال التحقيق .
اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف




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