اعتقال, شاب, بشبهة, حرق, سيارة, في, نحف,

جاء في بيان صادر عن الشرطة :" اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بشبهة اضرام النيران في سيارة مواطن(57 عاماً)من نحف مساء يوم الخميس الماضي.

واضافت الشرطة في بيانها:"الشرطة باشرت التحقيق على الفور وخلال اقل من 24 ساعة اعتقلت الشاب من سكان القرية وتم تمديد اعتقاله حتى يوم غد الاثنين لاستكمال التحقيق .