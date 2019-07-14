اعتقال, 3, مشتبهين, باطلاق, نار, على, منزل, في, الرينة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"يوم الجمعة في ساعات الظهيرة وقع حادث اطلاق نار على منزل في قرية الرينة من دراجة نارية عابرة .

قوات من الشرطة هرعت للمكان وباشروا التحقيق واعتقلوا 3 مشتبهين(26.32.40)عاماً من الرينة وتم تمديد اعتقالهم حتى يوم غد الاثنين لاستكمال التحقيق .