تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-14 17:07:21 واشنطن تجبر "فيسبوك" على دفع غرامة هي الأضخم في تاريخ الشركة |  2019-07-14 17:04:31 قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يصدر أمرًا رسميًا يمنع اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف |  2019-07-14 15:12:16 مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون |  2019-07-14 14:33:03 المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول متنزه العفولة |  2019-07-14 14:14:56 مصرع 82 مهاجرا في غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل تونس |  2019-07-14 13:24:04 الضرائب تعقد عودة نيمار إلى برشلونة |  2019-07-14 13:21:27 لصحة أفضل.. أطعمة يجب تناولها مرة أسبوعيا على الأقل |  2019-07-14 13:19:31 سما المصري تنشر صورتها بعد تحدي الشيخوخة: “كفايه والنبي هاعيط” |  2019-07-14 13:03:21 اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف |  2019-07-14 12:44:46 اعتقال 3 مشتبهين باطلاق نار على منزل في الرينة |  2019-07-14 11:21:16 اعتقال 6 شبان من سولم والعفولة بشبهة ضلوعهم باطلاق نار |  2019-07-14 11:19:03 جوارديولا يطلب ضم نجم برشلونة السابق |  2019-07-14 11:07:04 ما علاقة الأنسولين الأنفي بالإدراك؟.. دراسة تشرح |  2019-07-14 10:07:26 دعوات لإقالة الوزير بيرتس بعد تصريحاته المناوئة لمثليي الجنس |  2019-07-14 09:13:45 نيمار يزف بشرى سارة من البرازيل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اعتقال 3 مشتبهين باطلاق نار على منزل في الرينة



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"يوم الجمعة في ساعات الظهيرة وقع حادث اطلاق نار على منزل في قرية الرينة من دراجة نارية عابرة .


قوات من الشرطة هرعت للمكان وباشروا التحقيق واعتقلوا 3 مشتبهين(26.32.40)عاماً من الرينة وتم تمديد اعتقالهم حتى يوم غد الاثنين لاستكمال التحقيق .
اعتقال 3 مشتبهين باطلاق نار على منزل في الرينة




كلمات متعلقة

اعتقال, 3, مشتبهين, باطلاق, نار, على, منزل, في, الرينة,

تابعونــا

قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يصدر أمرًا رسميًا يمنع اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يصدر أمرًا رسميًا يمنع اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف 2019-07-14 | 17:04:31

لأول مرة، أصدر قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، أمرًا رسميًا يمنع...

مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون 2019-07-14 | 15:12:16

لقي عامل ظهر اليوم الاحد مصرعه جراء حادث عمل في ورشة بناء بمدينة ريشون ليتسيون ,...

المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول متنزه العفولة المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول متنزه العفولة 2019-07-14 | 14:33:03

قضت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، بإلغاء التعليمات العنصرية التي...

اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف 2019-07-14 | 13:03:21

جاء في بيان صادر عن الشرطة :" اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بشبهة اضرام...

اعتقال 6 شبان من سولم والعفولة بشبهة ضلوعهم باطلاق نار اعتقال 6 شبان من سولم والعفولة بشبهة ضلوعهم باطلاق نار 2019-07-14 | 11:21:16

جاء في بيان صادر عن شرطة المروج :"الشرطة اعتقلت نهاية الاسبوع 6 مشتبهين بالضلوع في...

دعوات لإقالة الوزير بيرتس بعد تصريحاته المناوئة لمثليي الجنس دعوات لإقالة الوزير بيرتس بعد تصريحاته المناوئة لمثليي الجنس 2019-07-14 | 10:07:26

أعلنت منظمات تمثل مثليي الجنس عن تنظيم مظاهرات مساء اليوم أمام مكاتب الحكومة في...

حريق كبير في مخزن للمحاصيل الزراعية في ابو تلول بالنقب حريق كبير في مخزن للمحاصيل الزراعية في ابو تلول بالنقب 2019-07-14 | 09:10:14

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"في ابو تلول في...

وزارة التّربية تنشر نتائج البجروت وفق السّلطات المحليّة وكوكب ابو الهيجاء تتصدر قائمة البلدات العربية وزارة التّربية تنشر نتائج البجروت وفق السّلطات المحليّة وكوكب ابو الهيجاء تتصدر قائمة البلدات العربية 2019-07-14 | 09:05:09

قائمة السّلطات المحليّة الرّائدة في نتائج البجروت من المجتمع العربي( في رأس...

العثور على الشاب سليمان جربان من جسر الزرقاء جثة هامدة العثور على الشاب سليمان جربان من جسر الزرقاء جثة هامدة 2019-07-14 | 10:50:04

استمرت صباح اليوم الاحد عمليات البحث عن الشاب سليمان جربان في العشرينات من عمره...

طوبا:اعتقال 6 مشتبهين بالاعتداء على رجال الشرطة طوبا:اعتقال 6 مشتبهين بالاعتداء على رجال الشرطة 2019-07-14 | 07:05:41

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:"بعد ظهر امس السبت تلقت الشرطة بلاغ عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids أنباء خروج شخصية قضائية قسرية تحوم حولها ارتكاب جرائم معروفة التحقيق الشرطة فاطمة سرحان تسكن الشارع تنام البلدة القديمة عكا اغرضا فراش نوم التأمين الوطني ملايين نصب احتيال شبكة سرقة مبالغ شيكل كفرمندا حيفا مشتبهون طفلة رضيعة المغار قرية ابتلعت 10 اغوروت قطعة معدنية مصرع شاب طعنا اصابة اخر اصابات طفيفة الشرطة وادي عارة اسعاف جريمة قتل عكا الاستشهاد فيسبوك نشر ستاتوس فتاة الافراج اعتقال انزال ركاب عرب طائرة يونانية جدال مع ركاب اسرائيليون استنفار أمني حيفا انتشار قوات خاصة اغلاق احياء تفتيش مدينة شرطة وحدات بث مباشرمشاهدة مباراة آرسنالبث مباشر اون لاين برشلونةمشاهدة يلا شوتيلا شوت برشلونةبث مباشر صنارة نشأت ملحم تسليم جثمان جنازة تمديد اعتقال مشتبهين مساعدة نشأت منفذ عملية تل ابيب طفل من الشمال مستشفى رمبام حيفا ابتلع عقد مغناطيسي عن طريق الخطأ مكابي اخاء الناصرة مباراة يلاقي نتسيرت عيليت غدا الجمعة ستاد عيلوط مباراة ديربي حريق قرب البيوت كفر قرع اطفاء اخماد اندلاع نار نعيم شبلي رئيس مجلس الشبلي مدراء اجتماعمظاهرة رفع شعارات مزايا ضرائب سلطات قرية نحف مجلس محلي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com