اعتقال, 3, مشتبهين, باطلاق, نار, على, منزل, في, الرينة,

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لأول مرة، أصدر قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، أمرًا رسميًا يمنع...
لقي عامل ظهر اليوم الاحد مصرعه جراء حادث عمل في ورشة بناء بمدينة ريشون ليتسيون ,...
قضت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، بإلغاء التعليمات العنصرية التي...
جاء في بيان صادر عن الشرطة :" اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بشبهة اضرام...
جاء في بيان صادر عن شرطة المروج :"الشرطة اعتقلت نهاية الاسبوع 6 مشتبهين بالضلوع في...
أعلنت منظمات تمثل مثليي الجنس عن تنظيم مظاهرات مساء اليوم أمام مكاتب الحكومة في...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"في ابو تلول في...
قائمة السّلطات المحليّة الرّائدة في نتائج البجروت من المجتمع العربي( في رأس...
استمرت صباح اليوم الاحد عمليات البحث عن الشاب سليمان جربان في العشرينات من عمره...
جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:"بعد ظهر امس السبت تلقت الشرطة بلاغ عن...