اعتقال, 6, شبان, من, سولم, والعفولة, بشبهة, ضلوعهم, باطلاق, نار,

جاء في بيان صادر عن شرطة المروج :"الشرطة اعتقلت نهاية الاسبوع 6 مشتبهين بالضلوع في حادث اطلاق نار على متجر في العفولة وشجار عنيف .

واضاف البيان انه في صباح يوم الجمعة الماضي تلقت الشرطة بلاغا عن اطلاق نار على متجر في سوق العفولة , الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت 4 شبان من سولم بشبهة اطلاق النار والضلوع بالشجار , وشابين من العفولة بشبهو ضلوعهم بالشجار .وجاء في بيان الشرطة ان الخلفية تعود لنزاع بين عائلتين , امس تم تمديد اعتقال المشتبهين , وخلال الجلسة في محكمة الصلح بالناصرة نشب شجار عنيف بين افراد العائلتين .