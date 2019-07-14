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اعتقال 6 شبان من سولم والعفولة بشبهة ضلوعهم باطلاق نار



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جاء في بيان صادر عن شرطة المروج :"الشرطة اعتقلت نهاية الاسبوع 6 مشتبهين بالضلوع في حادث اطلاق نار على متجر في العفولة وشجار عنيف .


واضاف البيان انه في صباح يوم الجمعة الماضي تلقت الشرطة بلاغا عن اطلاق نار على متجر في سوق العفولة , الشرطة باشرت التحقيق واعتقلت 4 شبان من سولم بشبهة اطلاق النار والضلوع بالشجار , وشابين من العفولة بشبهو ضلوعهم بالشجار .

وجاء في بيان الشرطة ان الخلفية تعود لنزاع بين عائلتين , امس تم تمديد اعتقال المشتبهين , وخلال الجلسة في محكمة الصلح بالناصرة نشب شجار عنيف بين افراد العائلتين .
اعتقال 6 شبان من سولم والعفولة بشبهة ضلوعهم باطلاق نار




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