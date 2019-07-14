جوارديولا, يطلب, ضم, نجم, برشلونة, السابق,

أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، طلب التعاقد مع أحد نجوم برشلونة السابقين، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقًا لصحيفة "إكسبريس" البريطانية، فإن جوارديولا تحدث مع البرازيلي داني ألفيس، الظهير الأيمن السابق لباريس سان جيرمان، من أجل القدوم إلى السيتي، عقب انتهاء عقده رفقة النادي الفرنسي هذا الصيف.وطلب الظهير البرازيلي من مسؤولي مانشستر سيتي الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 120 ألف إسترليني، في حال انتقاله إلى ملعب الاتحاد.وسبق أن رفض ألفيس الانتقال إلى السيتي قبل موسمين مفضلًا تمثيل باريس سان جيرمان، حتى لا يجلس احتياطيًا للإنجليزي كايل ووكر.وفي حالة التعاقد مع ألفيس، فإن مانشستر سيتي سيكون مجبرًا على التضحية بمواطنه دانيلو، المطلوب في إنتر ميلان.يذكر أن ألفيس وجوارديولا سبق أن عملا معًا في برشلونة خلال الفترة من 2008 وحتى 2012، ونجحا في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا مرتين (2009 و2011).