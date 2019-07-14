تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-14 17:07:21 واشنطن تجبر "فيسبوك" على دفع غرامة هي الأضخم في تاريخ الشركة |  2019-07-14 17:04:31 قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يصدر أمرًا رسميًا يمنع اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف |  2019-07-14 15:12:16 مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون |  2019-07-14 14:33:03 المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول متنزه العفولة |  2019-07-14 14:14:56 مصرع 82 مهاجرا في غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل تونس |  2019-07-14 13:24:04 الضرائب تعقد عودة نيمار إلى برشلونة |  2019-07-14 13:21:27 لصحة أفضل.. أطعمة يجب تناولها مرة أسبوعيا على الأقل |  2019-07-14 13:19:31 سما المصري تنشر صورتها بعد تحدي الشيخوخة: “كفايه والنبي هاعيط” |  2019-07-14 13:03:21 اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف |  2019-07-14 12:44:46 اعتقال 3 مشتبهين باطلاق نار على منزل في الرينة |  2019-07-14 11:21:16 اعتقال 6 شبان من سولم والعفولة بشبهة ضلوعهم باطلاق نار |  2019-07-14 11:19:03 جوارديولا يطلب ضم نجم برشلونة السابق |  2019-07-14 11:07:04 ما علاقة الأنسولين الأنفي بالإدراك؟.. دراسة تشرح |  2019-07-14 10:07:26 دعوات لإقالة الوزير بيرتس بعد تصريحاته المناوئة لمثليي الجنس |  2019-07-14 09:13:45 نيمار يزف بشرى سارة من البرازيل |

الرئيسية | صحة



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

ما علاقة الأنسولين الأنفي بالإدراك؟.. دراسة تشرح



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



ات تحسين الوظائف الإداركية للدماغ ممكناً للمراهقين، الذين يعانون من السمنة المفرطة، وذلك عبر رذاذ الإنسولين الأنفي.

تلك النتائج توصلت لها دراسة أميركية حديثة لكلية الطب بجامعة ييل في كونيتيكت Yale School of Medicine in Connecticut .
اعتمدت الدراسة على نتائج سابقة أثبتت قدرة الأنسولين على الانتقال مباشرة إلى المخ والتأثير على مناطق الشهية والذاكرة.
ومن خلال تعريض مجموعة من المراهقين لاستنشاق الأنسولين، أظهرت النتائج الأولية تحسن أداء مهمة الذاكرة لديهم.
وكشفت الدراسة أيضا عن تأثير آخر للأنسولين، خاصة لدى الأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الثاني، حيث حذر الباحثون من أن الدماغ ربما يصبح مقاوماً للأنسولين، وكذلك قد تنخفض الذاكرة، ما قد يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالخرف.
كما أن جمعية الزهايمر، في أحد بحوثها أكدت أن الأوعية الدموية التالفة والالتهابات يمكن أن تسهم في أمراض الدماغ المرتبطة بالعمر، ما يفتح الباب أيضا للإجابة على تشخيصات أخرى ترتبط بمستويات الدهون في الجسم وقدرتها على التأثير على الوظائف الإدراكية.
ما علاقة الأنسولين الأنفي بالإدراك؟.. دراسة تشرح




كلمات متعلقة

ما, علاقة, الأنسولين, الأنفي, بالإدراك؟.., دراسة, تشرح,

تابعونــا

لصحة أفضل.. أطعمة يجب تناولها مرة أسبوعيا على الأقل لصحة أفضل.. أطعمة يجب تناولها مرة أسبوعيا على الأقل 2019-07-14 | 13:21:27

تعود الكثير من المشكلات الصحية التي يتعرض لها الإنسان، إلى العادات الغذائية...

كيف تكشف علامات سرطان الجلد مع تصاعد موجة الحر؟ كيف تكشف علامات سرطان الجلد مع تصاعد موجة الحر؟ 2019-07-12 | 13:31:39

يعد اكتشاف علامات وأعراض سرطان الجلد في وقت مبكر أمرا مهما للغاية في علاج المرض...

6 أغذية تساعدك على خسارة الوزن في الصيف 6 أغذية تساعدك على خسارة الوزن في الصيف 2019-07-12 | 10:20:35

يعتبر فصل الصيف، فرصة مميزة لخسارة الوزن الزائد، الذي يكتسبه كثير من الناس خلال...

ساعة واحدة من الضوء الأزرق ليلا قد تصيبك بالسكري ساعة واحدة من الضوء الأزرق ليلا قد تصيبك بالسكري 2019-07-11 | 17:46:04

أظهرت دراسة دولية حديثة أن التعرض لمدة ساعة واحدة فقط للضوء الأزرق ليلاً، يرفع...

تعديلات غذائية هامة للرجل قبل الـ 50 تعديلات غذائية هامة للرجل قبل الـ 50 2019-07-11 | 15:14:23

البدانة ودهون البطن هي العدو الأول لصحة الرجل بعد تجاوز الـ 40، ولا ينبغي...

لهذا السبب نشعر بالمرض في العطلة لهذا السبب نشعر بالمرض في العطلة 2019-07-11 | 14:30:57

يشعر كثيرون بوعكة صحية مفاجئة خلال فترة العطلات، التي خططوا لقضاء وقت ممتع...

عصائر الفاكهة قد تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان عصائر الفاكهة قد تزيد مخاطر الإصابة بالسرطان 2019-07-11 | 12:50:33

كشفت دراسة علمية موسعة أن تناول كميات كبيرة من المشروبات السكرية، حتى عصائر...

تحذير علمي: هذه الصور على ملابس الأطفال سبب للسمنة تحذير علمي: هذه الصور على ملابس الأطفال سبب للسمنة 2019-07-10 | 16:59:44

أكد أطباء الأطفال أن صور "الدونات" و "الكب كيك" والكعك المحلي وغيرها، على ملابس...

لحم أحمر أقل.. عمر أطول لحم أحمر أقل.. عمر أطول 2019-07-10 | 13:30:42

أظهرت أدلة علمية جديدة ارتباط تناول اللحوم الحمراء بالمشاكل الصحية، لتؤكد...

ما مدى فعالية الوسائل البديلة لفرشاة الأسنان ؟ ما مدى فعالية الوسائل البديلة لفرشاة الأسنان ؟ 2019-07-10 | 11:30:59

يستخدم معظم الناس فرشاة الأسنان والمعجون والخيط لتنظيف أسنانهم، ولكن استخدام هذه...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids عرعرة اصابات استنشاق دخان اطفاء اخماد حريق قرب بيت الدكتور إياد جهشان مدير قسم النساء في المستشفى الفرنسيمفرق طرعان حادث طرق طاقم الشفاء 4 اصابات ثانوية جمال طربيه سخنين مدرسة مدينة تحتفل الفوج ال 43 طلابها مدينة طارق خطيب كفر كنا هدم بيته مرتين مبلغ تخلوا عني مجلس محلي لجنة شعبية تكاليف الهدم ام . الفحم القدس الاقصى مظاهرة بالروح بالدم نفديك اقصى مشتبها عميل شرطة سري يوقع 47 عربيا المثلث الجنوبي نتانيا سلاح غير مرخص تجارةطفل رضيع تسمم شقيب السلام أدوية خطأ نقله مستشفى النقب الجنوب اسعاف ذكرى الجلاء الجولان المحتل السوري المستعمر الفرنسي مجدل شمس باشا الاطرش ساحة اعلام سوريا راهبات الفرسنسيسكان مدرسة الثانوية الناصرة تحتفل بتخريج الفوج 68 من طلابها سكب مادة حارقة على امرأة عربية حيفا مشتبه هرب حروق التسبب لها اصابات سالم زلفة تظاهرة ضد العنف رجال نساء اطلاق نار عنف نبذ روما ميونخ باير ليفركوزن دوري ابطال اوروبا بث مباشر مباراة حي قنبلة ساجور يدوية القاء ساحة بيت سيارة اضرار دون اصابات الشرطة قرية عامل منطقة صناعية حادث شاحنة مصرع مدينة الرملة ورشة
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com