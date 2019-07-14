عمر, العبداللات, يستعد, لإفتتاح, حفلات, ليالي, مهرجان, جرش, الدولي, 2019,

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شاركت الفنانة سما المصري في تحدي الشيخوخة الذي يجتاح مواقع التواصل...
أعرب الفنان الشاب أحمد برهان عن إستغرابه الشديد من حذف أغنيته الجديدة "حكاية حب"...
علقت الفنانة السورية أصالة على حفلها في الباحة - السعودية بـ : "سعدت جدّاً اليوم...
أطلت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي بإطلالة مثيرة في أولى حفلاتها بعد تعافيها من...
نشر موقع "الفن" أن الشركة المنتجة لمسلسل "باب الحارة"، إشترت حقوق العمل حتى...
نشرت الفنانة المصرية ” شيرين عبد الوهاب ” عبر حسابها على موقع ” إنستجرام ” صورة...
طرحت النجمة اللبنانية ” دومينيك حوراني ” عبر موقع يوتيوب أحدث كليباتها الغنائية...
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نشر الفنان المصري أحمد السعدني فيديو أثناء مقابلته لمجموعة من الفتيات والمعجبات...
بعد معاناته مع ورم بالدماغ، وبعد أن دخل في غيبوبة استمرت لمدة شهرين، توفي الفنان...