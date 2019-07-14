دعوات, لإقالة, الوزير, بيرتس, بعد, تصريحاته, المناوئة, لمثليي, الجنس,

أعلنت منظمات تمثل مثليي الجنس عن تنظيم مظاهرات مساء اليوم أمام مكاتب الحكومة في تل أبيب، للمطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم رافي بيرتس في أعقاب تصريحاته المناوئة لمثليي الجنس مساء أمس. هذا وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة تصريحات التي ادلى بها رئيس اتحاد أحزاب اليمين رافي بيرتس. وقد قال بيرتس انه يدعم ان يَخضعوا لعلاج التحويل وهو علاج يهدف الى تغيير التوجه الجنسي.

ودعا العديد من نواب المعارضة نتنياهو الى إقالة بيرتس قائلين: "انه لا يمكن ان يكون شخص غير متحضر وذو اراء ظالمة مسؤولا عن تربية التلاميذ". كما أشار خبراء في الطب النفسي الى التداعيات السلبية لهذا العلاج على نفس الخاضع له، والى عدم نجاعة هذا الاجراء في اغلب الحالات. وبدوره قال بيرتس انه لم يقصد انه يجب اخضاع أبناء شبيبة من هذه الفئة لعلاج كهذا، مؤكدا ان جهاز التعليم برئاسته سيواصل قبول التلاميذ كافة على اختلاف توجههم الجنسي. كما وأعلن بيرتس انه يجب ضم كل مناطق الضفة الغربية الى إسرائيل دون.