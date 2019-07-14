تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-14 17:07:21 واشنطن تجبر "فيسبوك" على دفع غرامة هي الأضخم في تاريخ الشركة |  2019-07-14 17:04:31 قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يصدر أمرًا رسميًا يمنع اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف |  2019-07-14 15:12:16 مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون |  2019-07-14 14:33:03 المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول متنزه العفولة |  2019-07-14 14:14:56 مصرع 82 مهاجرا في غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل تونس |  2019-07-14 13:24:04 الضرائب تعقد عودة نيمار إلى برشلونة |  2019-07-14 13:21:27 لصحة أفضل.. أطعمة يجب تناولها مرة أسبوعيا على الأقل |  2019-07-14 13:19:31 سما المصري تنشر صورتها بعد تحدي الشيخوخة: “كفايه والنبي هاعيط” |  2019-07-14 13:03:21 اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف |  2019-07-14 12:44:46 اعتقال 3 مشتبهين باطلاق نار على منزل في الرينة |  2019-07-14 11:21:16 اعتقال 6 شبان من سولم والعفولة بشبهة ضلوعهم باطلاق نار |  2019-07-14 11:19:03 جوارديولا يطلب ضم نجم برشلونة السابق |  2019-07-14 11:07:04 ما علاقة الأنسولين الأنفي بالإدراك؟.. دراسة تشرح |  2019-07-14 10:07:26 دعوات لإقالة الوزير بيرتس بعد تصريحاته المناوئة لمثليي الجنس |  2019-07-14 09:13:45 نيمار يزف بشرى سارة من البرازيل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

دعوات لإقالة الوزير بيرتس بعد تصريحاته المناوئة لمثليي الجنس



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



أعلنت منظمات تمثل مثليي الجنس عن تنظيم مظاهرات مساء اليوم أمام مكاتب الحكومة في تل أبيب، للمطالبة بإقالة وزير التربية والتعليم رافي بيرتس في أعقاب تصريحاته المناوئة لمثليي الجنس مساء أمس. هذا وانتقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشدة تصريحات التي ادلى بها رئيس اتحاد أحزاب اليمين رافي بيرتس. وقد قال بيرتس انه يدعم ان يَخضعوا لعلاج التحويل وهو علاج يهدف الى تغيير التوجه الجنسي.

ودعا العديد من نواب المعارضة نتنياهو الى إقالة بيرتس قائلين: "انه لا يمكن ان يكون شخص غير متحضر وذو اراء ظالمة مسؤولا عن تربية التلاميذ". كما أشار خبراء في الطب النفسي الى التداعيات السلبية لهذا العلاج على نفس الخاضع له، والى عدم نجاعة هذا الاجراء في اغلب الحالات. وبدوره قال بيرتس انه لم يقصد انه يجب اخضاع أبناء شبيبة من هذه الفئة لعلاج كهذا، مؤكدا ان جهاز التعليم برئاسته سيواصل قبول التلاميذ كافة على اختلاف توجههم الجنسي. كما وأعلن بيرتس انه يجب ضم كل مناطق الضفة الغربية الى إسرائيل دون.
دعوات لإقالة الوزير بيرتس بعد تصريحاته المناوئة لمثليي الجنس




كلمات متعلقة

دعوات, لإقالة, الوزير, بيرتس, بعد, تصريحاته, المناوئة, لمثليي, الجنس,

تابعونــا

قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يصدر أمرًا رسميًا يمنع اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يصدر أمرًا رسميًا يمنع اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف 2019-07-14 | 17:04:31

لأول مرة، أصدر قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، أمرًا رسميًا يمنع...

مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون 2019-07-14 | 15:12:16

لقي عامل ظهر اليوم الاحد مصرعه جراء حادث عمل في ورشة بناء بمدينة ريشون ليتسيون ,...

المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول متنزه العفولة المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول متنزه العفولة 2019-07-14 | 14:33:03

قضت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، بإلغاء التعليمات العنصرية التي...

اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف 2019-07-14 | 13:03:21

جاء في بيان صادر عن الشرطة :" اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بشبهة اضرام...

اعتقال 3 مشتبهين باطلاق نار على منزل في الرينة اعتقال 3 مشتبهين باطلاق نار على منزل في الرينة 2019-07-14 | 12:44:46

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"يوم الجمعة في ساعات الظهيرة وقع حادث...

اعتقال 6 شبان من سولم والعفولة بشبهة ضلوعهم باطلاق نار اعتقال 6 شبان من سولم والعفولة بشبهة ضلوعهم باطلاق نار 2019-07-14 | 11:21:16

جاء في بيان صادر عن شرطة المروج :"الشرطة اعتقلت نهاية الاسبوع 6 مشتبهين بالضلوع في...

حريق كبير في مخزن للمحاصيل الزراعية في ابو تلول بالنقب حريق كبير في مخزن للمحاصيل الزراعية في ابو تلول بالنقب 2019-07-14 | 09:10:14

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"في ابو تلول في...

وزارة التّربية تنشر نتائج البجروت وفق السّلطات المحليّة وكوكب ابو الهيجاء تتصدر قائمة البلدات العربية وزارة التّربية تنشر نتائج البجروت وفق السّلطات المحليّة وكوكب ابو الهيجاء تتصدر قائمة البلدات العربية 2019-07-14 | 09:05:09

قائمة السّلطات المحليّة الرّائدة في نتائج البجروت من المجتمع العربي( في رأس...

العثور على الشاب سليمان جربان من جسر الزرقاء جثة هامدة العثور على الشاب سليمان جربان من جسر الزرقاء جثة هامدة 2019-07-14 | 10:50:04

استمرت صباح اليوم الاحد عمليات البحث عن الشاب سليمان جربان في العشرينات من عمره...

طوبا:اعتقال 6 مشتبهين بالاعتداء على رجال الشرطة طوبا:اعتقال 6 مشتبهين بالاعتداء على رجال الشرطة 2019-07-14 | 07:05:41

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:"بعد ظهر امس السبت تلقت الشرطة بلاغ عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids كفر مندا اعتداءات رش سيارات شعارات الاهالي لجنة تشكيل حراسة تكرار الشرطة انتخابات رئاسة مجلس محلي الليونز دوار نادي الناصرة مظاهرة حي مسمار بلدية الناصرة شريف زعبي مظاهرة القدس عبوة ناسفة حقيبة اعتقال تفجير احباط فلسطيني الشرطة الاسعاف اسرائيل مدينة امنية النعامي 7 اشهر وفاة الطفلة حورة حادث طرق مروع شارع الموت حافلة سيارة خصوصيةطفل علق راسه حديد شباك رحوفوت مركز تخليص حريق تبان تجميع قش دبورية اطفاء نار اندلاع اخماد بيوت القرية اطفائيةاحتراق بيت قرية يانوح جت اضرار جسيمة دون اصابات تهوئة اطفاء اخماد اخلاء سكان حي القدس تسلاب مادة حمضية سامة انقاذ الشرطة حملة شرطة السير كفر كنا مخالفات مطاردات بوليسية سيارات سائقين ديما ميعاري الشيخ دونون الطالبة المانيا خالتها بالخطأ دخلت البلاد جواز سفر حادث طرق سيارة شاحنة انقلاب مفرق الموفيل كفر مندا اصابة شخصين اصابتان محل ملابس طعن شاب الطيبة اصابة متوسطة الشرطة اسعاف مستشفى سعيد نفاع فلسطين محمود عباس يستقبل يتضامن مع السلطة الفلسطينية التوقيت الشتوي فجر الاحد 30 الشهر الجاري اعادة عقارب الساعة الغاء رحلات مدرسية الاوضاع الامنية في البلاد القدس 18 طلاب
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com