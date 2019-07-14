نيمار, يزف, بشرى, سارة, من, البرازيل,

أعلن نيمار جونيور، نجم باريس سان جيرمان ومنتخب البرازيل، تعافيه تمامًا من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة في بطولة كوبا أمريكا.

وقال نيمار على هامش مشاركته في مباريات استعراضية بالبرازيل، اليوم السبت "حالتي جيدة، والتعافي من الإصابة يسير بشكل رائع، تقريبا بنسبة 100 بالمئة، يتبقى لي فقط العودة للتدريبات".وقام اللاعب البرازيلي بتحية الجماهير، مضيفا "هيا نلعب ونستمتع، أتمنى أن ينال هذا الحدث إعجاب الجميع".وشارك نجم سان جيرمان في مباراتين للكرة الخماسية، الأولى مع فريق برازيلي للسيدات ضد سلوفاكيا، والثانية مع فريق للرجال ضد المجر، وسجل هدفا واستعرض مهاراته أمام الحضور.وابتعد نيمار عن الملاعب منذ إصابته في كاحل القدم اليمنى خلال ودية قطر أوائل يونيو/حزيران الماضي، ليتم استبعاده من بطولة كوبا أمريكا.ويستعد نيمار للعودة إلى تدريبات فريقه باريس سان جيرمان خلال أيام قليلة، وذلك بعدما أثار أزمة بتخلفه عن بداية فترة الإعداد، مع ارتباط اسمه في الوقت ذاته بالعودة مجددًا إلى صفوف برشلونة.