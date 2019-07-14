نيمار, يزف, بشرى, سارة, من, البرازيل,

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كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأحد، عن أزمة جديدة تهدد عودة البرازيلي نيمار دا...
أكد تقرير صحفي بريطاني، اليوم الأحد، أن الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني...
تواجد الفرنسي أنطوان جريزمان، أحدث صفقات برشلونة، في المتجر الخاص بالنادي...
تحدث تقرير صحفي كتالوني، اليوم السبت، عن مصير البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم السبت، أن المسافة لا تزال بعيدة بين ريال مدريد...
أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الجمعة، أن الفرنسي أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو،...
أكد تقرير إسباني، اليوم الجمعة، أن نادي ريال مدريد وضع الاستراتيجية الخاصة...
كشف أوريليو دي لورينتيس، رئيس نابولي، اليوم الخميس، عن العائق أمام انضمام...
يبدو مانشستر يونايتد متخوفًا من مسألة رحيل لاعبه الفرنسي، بول بوجبا، هذا الصيف،...
تصدر الدولي الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، قائمة أغلى لاعبي كرة...