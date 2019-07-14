حريق, كبير, في, مخزن, للمحاصيل, الزراعية, في, ابو, تلول, بالنقب,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"في ابو تلول في النقب.طواقم عديده من الاطفاء والانقاذ عملت فجر اليوم على اخماد حريق كبير شب في مخزن للمحاصيل الزراعيه .وتم اخماد الحريق ولم يبلغ عن اصابات.

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