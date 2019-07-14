تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-14 17:07:21 واشنطن تجبر "فيسبوك" على دفع غرامة هي الأضخم في تاريخ الشركة |  2019-07-14 17:04:31 قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يصدر أمرًا رسميًا يمنع اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف |  2019-07-14 15:12:16 مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون |  2019-07-14 14:33:03 المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول متنزه العفولة |  2019-07-14 14:14:56 مصرع 82 مهاجرا في غرق سفينة مهاجرين قبالة سواحل تونس |  2019-07-14 13:24:04 الضرائب تعقد عودة نيمار إلى برشلونة |  2019-07-14 13:21:27 لصحة أفضل.. أطعمة يجب تناولها مرة أسبوعيا على الأقل |  2019-07-14 13:19:31 سما المصري تنشر صورتها بعد تحدي الشيخوخة: “كفايه والنبي هاعيط” |  2019-07-14 13:03:21 اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف |  2019-07-14 12:44:46 اعتقال 3 مشتبهين باطلاق نار على منزل في الرينة |  2019-07-14 11:21:16 اعتقال 6 شبان من سولم والعفولة بشبهة ضلوعهم باطلاق نار |  2019-07-14 11:19:03 جوارديولا يطلب ضم نجم برشلونة السابق |  2019-07-14 11:07:04 ما علاقة الأنسولين الأنفي بالإدراك؟.. دراسة تشرح |  2019-07-14 10:07:26 دعوات لإقالة الوزير بيرتس بعد تصريحاته المناوئة لمثليي الجنس |  2019-07-14 09:13:45 نيمار يزف بشرى سارة من البرازيل |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

وزارة التّربية تنشر نتائج البجروت وفق السّلطات المحليّة وكوكب ابو الهيجاء تتصدر قائمة البلدات العربية



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



نشرت وزارة التربية والتعليم نتائج علامات البجروت للعام 2018 في البلدات العربية , حيث تصدرت القائمة قرية كوكب الهيجاء بنسبة نجاح 96.3%.  قائمة السّلطات المحليّة  الرّائدة في نتائج البجروت من المجتمع العربي( في رأس القائمة ) : كوكب أبو الهيجاء%96.3 ، حرفيش %93.4 ، دير حنّا %92.8 ، بيت جن% 92.6 ، كسرى سميع %92.5 .

قائمة السّلطات المحليّة مع شهادة بجروت بامتياز :الجش %31.1، معليا %23.6 ، كوكب أبو الهيجاء% 18.8 .
السّلطات المحليّة من المجتمع العربي مع نسبة كبيرة  دفاتر ملغيّة ( في رأس القائمة ) :تل السّبع 8.2 ، الكسيفه 7.7 ، كعبيّة طبّاش 6.4 ، جلجوليه  5.9 ، حوره  5.8 ،  طوبا زنجريّة 5.6 ، دير الأسد  5.5 ، بعنه 5.5 ، الطيره 5.3 ، جسر الزرقاء 5.2 
من السلطات المحليّة أل- 20  الرّائدة ب- 5 وحدات لغة رياضيّات  من المجتمع العربي  : الجش 28.9  بينما لم تكن سلطة محليّة واحدة من المجتمع العربي ضمن السّلطات المحليّة ال-20 الرّائدة ب- 5 وحدات لغة انجليزيّة .
وزارة التّربية تتمنّى النّجاح لجميع الطلاب !
وزارة التّربية تنشر نتائج البجروت وفق السّلطات المحليّة وكوكب ابو الهيجاء تتصدر قائمة البلدات العربية




كلمات متعلقة

وزارة, التّربية, تنشر, نتائج, البجروت, وفق, السّلطات, المحليّة, وكوكب, ابو, الهيجاء, تتصدر, قائمة, البلدات, العربية,

تابعونــا

قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يصدر أمرًا رسميًا يمنع اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف قائد سلطة الاطفاء والانقاذ يصدر أمرًا رسميًا يمنع اشعال النار في المناطق المفتوحة خلال أشهر الصيف 2019-07-14 | 17:04:31

لأول مرة، أصدر قائد سلطة الإطفاء والإنقاذ، الجنرال ديدي سيمحي، أمرًا رسميًا يمنع...

مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون مصرع عامل بحادث عمل في ريشون لتسيون 2019-07-14 | 15:12:16

لقي عامل ظهر اليوم الاحد مصرعه جراء حادث عمل في ورشة بناء بمدينة ريشون ليتسيون ,...

المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول متنزه العفولة المحكمة المركزية تصدر أمرًا بإلغاء تعليمات بلدية العفولة العنصرية حول متنزه العفولة 2019-07-14 | 14:33:03

قضت المحكمة المركزية في الناصرة، اليوم الأحد، بإلغاء التعليمات العنصرية التي...

اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف اعتقال شاب بشبهة حرق سيارة في نحف 2019-07-14 | 13:03:21

جاء في بيان صادر عن الشرطة :" اعتقلت الشرطة شاب يبلغ من العمر 20 عاماً بشبهة اضرام...

اعتقال 3 مشتبهين باطلاق نار على منزل في الرينة اعتقال 3 مشتبهين باطلاق نار على منزل في الرينة 2019-07-14 | 12:44:46

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة :"يوم الجمعة في ساعات الظهيرة وقع حادث...

اعتقال 6 شبان من سولم والعفولة بشبهة ضلوعهم باطلاق نار اعتقال 6 شبان من سولم والعفولة بشبهة ضلوعهم باطلاق نار 2019-07-14 | 11:21:16

جاء في بيان صادر عن شرطة المروج :"الشرطة اعتقلت نهاية الاسبوع 6 مشتبهين بالضلوع في...

دعوات لإقالة الوزير بيرتس بعد تصريحاته المناوئة لمثليي الجنس دعوات لإقالة الوزير بيرتس بعد تصريحاته المناوئة لمثليي الجنس 2019-07-14 | 10:07:26

أعلنت منظمات تمثل مثليي الجنس عن تنظيم مظاهرات مساء اليوم أمام مكاتب الحكومة في...

حريق كبير في مخزن للمحاصيل الزراعية في ابو تلول بالنقب حريق كبير في مخزن للمحاصيل الزراعية في ابو تلول بالنقب 2019-07-14 | 09:10:14

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان سلطة المطافىء كايد ظاهر:"في ابو تلول في...

العثور على الشاب سليمان جربان من جسر الزرقاء جثة هامدة العثور على الشاب سليمان جربان من جسر الزرقاء جثة هامدة 2019-07-14 | 10:50:04

استمرت صباح اليوم الاحد عمليات البحث عن الشاب سليمان جربان في العشرينات من عمره...

طوبا:اعتقال 6 مشتبهين بالاعتداء على رجال الشرطة طوبا:اعتقال 6 مشتبهين بالاعتداء على رجال الشرطة 2019-07-14 | 07:05:41

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:"بعد ظهر امس السبت تلقت الشرطة بلاغ عن...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids سليم حسين محمود سائق تراكتور انقلاب مجدل شمس مصرع وفاة هضبة انقلاب حادث عمل حراثة اراضي كفر ياسيف احتراق بيت مهجور مدرسة البيادر اطفاء اخماد حريق اضرار اصابات دون الطيبة اضراب عام التزام غضب المسجد الاقصى المبارك يوم التسامح تيراسنطا الناصرة رجال دين مدرسة عيد العنصرة قداس المناولة الاولى 22 فتى فتاة قرية الجش مار رعية مارون جبري عماش مصرع الشاب طعن جسر الزرقاء شرطة اسعاف جريمة قتل قرية حسام جبارين صاحب اليبت الطائرة سقطت على المنزل زلفة احتراق نار قرية مجدي سالم دير حنا شهادة الطب تخرج يحضران حفل ياش جامعة رومانيا يتسلما شهادته كفر مندا قتل شابة عربية جثة شمال البلاد احدى سكان قرى علامات عنف العثورهدم بيت كفر قاسم انشاء قيد جرافات شرطة مدخل شمالي مدينة استنفار الاهالي اغلاق المنطقة شاهدوا مواجهات اصابات اعتقالات في قباطية قضاء جنينطمرة وقفة احتجاجية ضد السلاح العنف القتل الجريمة أمنة جنينها ياسين زطمة جثة عمر العقبي شقيق مهند لائحة اتهام منفذ عملية اطلاق نار محطة الحافلات بئر السبع كنان عرفات حمدان اصابة طفل مجد الكروم دهس حادث تعرض دورة سباحة سفريات سيارة حريق تبان تجميع قش دبورية اطفاء نار اندلاع اخماد بيوت القرية اطفائية
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com