وزارة, التّربية, تنشر, نتائج, البجروت, وفق, السّلطات, المحليّة, وكوكب, ابو, الهيجاء, تتصدر, قائمة, البلدات, العربية,

نشرت وزارة التربية والتعليم نتائج علامات البجروت للعام 2018 في البلدات العربية , حيث تصدرت القائمة قرية كوكب الهيجاء بنسبة نجاح 96.3%. قائمة السّلطات المحليّة الرّائدة في نتائج البجروت من المجتمع العربي( في رأس القائمة ) : كوكب أبو الهيجاء%96.3 ، حرفيش %93.4 ، دير حنّا %92.8 ، بيت جن% 92.6 ، كسرى سميع %92.5 .

قائمة السّلطات المحليّة مع شهادة بجروت بامتياز :الجش %31.1، معليا %23.6 ، كوكب أبو الهيجاء% 18.8 .السّلطات المحليّة من المجتمع العربي مع نسبة كبيرة دفاتر ملغيّة ( في رأس القائمة ) :تل السّبع 8.2 ، الكسيفه 7.7 ، كعبيّة طبّاش 6.4 ، جلجوليه 5.9 ، حوره 5.8 ، طوبا زنجريّة 5.6 ، دير الأسد 5.5 ، بعنه 5.5 ، الطيره 5.3 ، جسر الزرقاء 5.2من السلطات المحليّة أل- 20 الرّائدة ب- 5 وحدات لغة رياضيّات من المجتمع العربي : الجش 28.9 بينما لم تكن سلطة محليّة واحدة من المجتمع العربي ضمن السّلطات المحليّة ال-20 الرّائدة ب- 5 وحدات لغة انجليزيّة .وزارة التّربية تتمنّى النّجاح لجميع الطلاب !