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العثور على الشاب سليمان جربان من جسر الزرقاء جثة هامدة



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عثر صباح اليوم الاحد على جثة الشاب سليمان جربان ابو الترك من جسر الزرقاء بعد ان اختفت اثاره عصر امس السبت عندما دخل للسباحة في الشاطىء القريب منالبلدة.



وكانت قد استمرت صباح اليوم الاحد عمليات البحث  عن الشاب سليمان جربان في العشرينات من عمره من جسر الزرقاء’ الذي كان قد دخل البحر بعد عصر امس السبت واختفت آثاره.
يشارك في عملية البحث الصيادون وطواقم انقاذ تابعة للشرطة، كما استنفرت طواقم الاسعاف عناصرها. وبحسب شهود عيان فان الشاب دخل مياه البحر لغرض السباحة واختفت آثاره فجأة.




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