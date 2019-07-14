طوبا:اعتقال, 6, مشتبهين, بالاعتداء, على, رجال, الشرطة,

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لا تزال عملية البحث جارية عن الشاب سليمان جربان في العشرينات من عمره من جسر...
اصيبت طفلة تبلغ من العمر عامين بجراح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل سيارة في قرية...
تعرض شاب من يافة الناصرة للغرق عصر اليوم السبت في احدى شواطىء مدينة نهاريا ووصفت...
جاء في بيان صادر عن مجلس كفرمندا المحلي :"إرتكبت أيادٍ آثمة في ساعات فجر اليوم...
جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ حول...
وقع مساء امس اعتداء من مجهولين من جهة مستوطنة "نفيه يعقوب" (شمال شرق القدس) على ملعب...
اعتقلت الشرطة صباح اليوم السبت 6 شبان من سخنين بشبهة ضلوعهم في شجار عنيف قرب دوار...
"حاولوا قتلنا جميعاً لولا ستر الله وحمايته لكانت مجزرة، بهذه الكلمات تحدث المواطن...
جاء في بيان صادر عن الشرطة ان 3 شبان من مدينة طمرة اصيبوا جراء تعرضهم للطعن في...
قام الجيش الاسرائيلي بنصب المزيد من منظومات القبة الحديدية في جنوب البلاد وذلك في...