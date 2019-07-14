طوبا:اعتقال, 6, مشتبهين, بالاعتداء, على, رجال, الشرطة,

جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:"بعد ظهر امس السبت تلقت الشرطة بلاغ عن اطلاق نار في طوبا , الشرطة هرعت للمكان وقاموا بمعاينة ملثمان واعتقلت احدهما , خلال الاعتقال تم الاعتداء على افراد الشرطة ومهاجمتهم ".

وأضاف البيان:"قوات معززة هرعت للمكان وباشروا بحملة اعتقالات خلالها تم مهاجمة الشرطة مرة اخرى وتم اعتقال 6 مشتبهين اخرين.