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طوبا:اعتقال 6 مشتبهين بالاعتداء على رجال الشرطة



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جاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الشرطة:"بعد ظهر امس السبت تلقت الشرطة بلاغ عن اطلاق نار في طوبا , الشرطة هرعت للمكان وقاموا بمعاينة ملثمان واعتقلت احدهما , خلال الاعتقال تم الاعتداء على افراد الشرطة ومهاجمتهم ".


وأضاف البيان:"قوات معززة هرعت للمكان وباشروا بحملة اعتقالات خلالها تم مهاجمة الشرطة مرة اخرى وتم اعتقال 6 مشتبهين اخرين.
طوبا:اعتقال 6 مشتبهين بالاعتداء على رجال الشرطة




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