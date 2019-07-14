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الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي



  |   وكالات   |   اضافة تعليق



 اليوم الاحد يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.
الطقس:ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي




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