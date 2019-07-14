الطقس:ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة, لتصبح, اعلى, من, معدلها, السنوي,

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تواصل روسيا توريد منظومة (إس- 400) للدفاع الجوي الى تركيا لليوم الثاني على التوالي....
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن المقاومة مازالت أقوى من أي زمن مضى...
- كشف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الإدارة الأمريكية...
أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس،...
حذرت الصين الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، من "اللعب بالنار"، معربة عن...
قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن بلاده سترد بحزم على كل من ينتهك سيادتها،...
طالبت طهران، صباح اليوم الجمعة، لندن بالإفراج فورا عن ناقلة النفط المحتجزة لديها...
وافق البرلمان المصري، اليوم الخميس، على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في كامل...
أعلن رئيس الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، ماجد أبو زاهرة، أن سماء مدينة مكة...
رحب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو بتصريح الرئيس الأمريكي دونالد...