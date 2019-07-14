الطقس:ارتفاع, طفيف, على, درجات, الحرارة, لتصبح, اعلى, من, معدلها, السنوي,

اليوم الاحد يكون الجو صيفياً عادياً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

تابعونــا

تركيا تستلم من روسيا الدفعة الثانية من منظومة S-400 2019-07-13 | 17:32:13 تواصل روسيا توريد منظومة (إس- 400) للدفاع الجوي الى تركيا لليوم الثاني على التوالي....

نصر الله: قادرون على إعادة اسرائيل إلى العصر الحجري 2019-07-13 | 07:00:39 قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن المقاومة مازالت أقوى من أي زمن مضى...

واشنطن تعلن موعدا جديدا بشأن صفقة القرن 2019-07-12 | 17:18:32 - كشف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، أن الإدارة الأمريكية...

بوتين يؤكد لعباس استعداد موسكو للمساعدة في دفع عملية السلام 2019-07-12 | 14:58:02 أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس،...

الصين تحذر الولايات المتحدة: لا تلعبي بالنار! 2019-07-12 | 14:55:54 حذرت الصين الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الجمعة، من "اللعب بالنار"، معربة عن...

رداً على تهديدات نتنياهو.. وزير الدفاع الإيراني: سنرد بحزم على كل من ينتهك سيادتنا 2019-07-12 | 13:26:19 قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، إن بلاده سترد بحزم على كل من ينتهك سيادتها،...

طهران تطالب لندن بالإفراج فورا عن الناقلة وتحذر من العواقب 2019-07-12 | 10:08:24 طالبت طهران، صباح اليوم الجمعة، لندن بالإفراج فورا عن ناقلة النفط المحتجزة لديها...

مصر.. تمديد حالة الطوارئ في كافة أنحاء البلاد 2019-07-11 | 17:40:14 وافق البرلمان المصري، اليوم الخميس، على تمديد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في كامل...

الكعبة على موعد مع التعامد الثاني للشمس 2019-07-11 | 12:49:51 أعلن رئيس الجمعية الفلكية في جدة بالسعودية، ماجد أبو زاهرة، أن سماء مدينة مكة...