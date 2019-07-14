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مجلس كفركنا المحلي يودّع الحجاج عشية سفرهم للديار الحجازية



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شارك الدكتور يوسف عواودة رئيس المجلس المحلي والسيد عز الدين امارة القائم بالأعمال والسيد طارق عباس نائب الرئيس بحفل توديع حجاج وحاجات كفركنا في المركز الثقافي والبالغ عددهم ١٠٠ حاج وحاجة.


وقد تخلل الحفل محاضرة شرعية للدكتور مشهور حول مناسك الحج ومحاضرة طبية للدكتور خالد عواودة حول التوعية الصحية للحجاج.


وقدم المجلس المحلي هدية للحجاج سائلا المولى عز وجل لهم القبول والسلامة.





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