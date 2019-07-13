غرق, الشاب, سلمان, جربان, من, جسر, الزرقا, وطواقم, الانقاذ, تعمل, بشكل, مكثف, بالبحث, عنه,

لا تزال عملية البحث جارية عن الشاب سليمان جربان في العشرينات من عمره من جسر الزرقاء’ كان قد دخل البحر بعد عصر السبت واختفت آثاره.

يشارك في عملية البحث الصيادون وطواقم انقاذ تابعة للشرطة، كما استنفرت طواقم الاسعاف عناصرها. وبحسب شهود عيان فان الشاب دخل مياه البحر لغرض السباحة واختفت آثاره فجأة.