تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-13 21:52:42 غرق الشاب سلمان جربان من جسر الزرقا وطواقم الانقاذ تعمل بشكل مكثف بالبحث عنه |  2019-07-13 22:45:00 اصابة متوسطة لطفلة تعرضت للدهس في جسر الزرقاء |  2019-07-13 17:33:46 رئيس برشلونة يخفي المصير الأسود لكوتينيو |  2019-07-13 17:32:13 تركيا تستلم من روسيا الدفعة الثانية من منظومة S-400 |  2019-07-13 17:26:05 غرق شاب من يافة الناصرة في نهاريا وحالته مستقرة |  2019-07-13 17:24:03 لماذا تم حذف أغنية "أحمد برهان" من "اليوتيوب" ومن وراء حذفها؟؟ |  2019-07-13 16:35:27 مجلس كفر مندا يطالب الشرطة بتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن وأمان المواطنين |  2019-07-13 16:19:33 رهط:اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار |  2019-07-13 13:46:34 ريال مدريد يرفض ارتكاب حماقة من أجل بوجبا |  2019-07-13 13:44:06 الاعتداء على مهرجان في ملعب كنيسة القديس يعقوب في بيت حنينا (القدس) |  2019-07-13 13:40:18 سخنين:اعتقال 6 شبان بشبهة ضلوعهم بشجار وضبط اسلحة ومعدات قتالية |  2019-07-13 12:47:36 مخيف...اطلاق نار على عائلة فحماوية كانت تجلس في شرفة المنزل |  2019-07-13 11:47:12 اصابة شابين من طمرة اثر تعرضهما للطعن في شاطىء اخزيف |  2019-07-13 11:39:16 الجيش الاسرائيلي يعزز منظومة القبة الحديدية في جنوب |  2019-07-13 07:00:34 الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

غرق الشاب سلمان جربان من جسر الزرقا وطواقم الانقاذ تعمل بشكل مكثف بالبحث عنه



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



لا تزال عملية البحث جارية عن الشاب سليمان جربان في العشرينات من عمره من جسر الزرقاء’ كان قد دخل البحر بعد عصر  السبت واختفت آثاره.


يشارك في عملية البحث الصيادون وطواقم انقاذ تابعة للشرطة، كما استنفرت طواقم الاسعاف عناصرها. وبحسب شهود عيان فان الشاب دخل مياه البحر لغرض السباحة واختفت آثاره فجأة.




كلمات متعلقة

غرق, الشاب, سلمان, جربان, من, جسر, الزرقا, وطواقم, الانقاذ, تعمل, بشكل, مكثف, بالبحث, عنه,

تابعونــا

اصابة متوسطة لطفلة تعرضت للدهس في جسر الزرقاء اصابة متوسطة لطفلة تعرضت للدهس في جسر الزرقاء 2019-07-13 | 22:45:00

اصيبت طفلة تبلغ من العمر عامين بجراح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل سيارة في قرية...

غرق شاب من يافة الناصرة في نهاريا وحالته مستقرة غرق شاب من يافة الناصرة في نهاريا وحالته مستقرة 2019-07-13 | 17:26:05

تعرض شاب من يافة الناصرة للغرق عصر اليوم السبت في احدى شواطىء مدينة نهاريا ووصفت...

مجلس كفر مندا يطالب الشرطة بتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن وأمان المواطنين مجلس كفر مندا يطالب الشرطة بتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن وأمان المواطنين 2019-07-13 | 16:35:27

جاء في بيان صادر عن مجلس كفرمندا المحلي :"إرتكبت أيادٍ آثمة في ساعات فجر اليوم...

رهط:اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار رهط:اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار 2019-07-13 | 16:19:33

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ حول...

الاعتداء على مهرجان في ملعب كنيسة القديس يعقوب في بيت حنينا (القدس) الاعتداء على مهرجان في ملعب كنيسة القديس يعقوب في بيت حنينا (القدس) 2019-07-13 | 13:44:06

وقع مساء امس اعتداء من مجهولين من جهة مستوطنة "نفيه يعقوب" (شمال شرق القدس) على ملعب...

سخنين:اعتقال 6 شبان بشبهة ضلوعهم بشجار وضبط اسلحة ومعدات قتالية سخنين:اعتقال 6 شبان بشبهة ضلوعهم بشجار وضبط اسلحة ومعدات قتالية 2019-07-13 | 13:40:18

اعتقلت الشرطة صباح اليوم السبت 6 شبان من سخنين بشبهة ضلوعهم في شجار عنيف قرب دوار...

مخيف...اطلاق نار على عائلة فحماوية كانت تجلس في شرفة المنزل مخيف...اطلاق نار على عائلة فحماوية كانت تجلس في شرفة المنزل 2019-07-13 | 12:47:36

"حاولوا قتلنا جميعاً لولا ستر الله وحمايته لكانت مجزرة، بهذه الكلمات تحدث المواطن...

اصابة شابين من طمرة اثر تعرضهما للطعن في شاطىء اخزيف اصابة شابين من طمرة اثر تعرضهما للطعن في شاطىء اخزيف 2019-07-13 | 11:47:12

جاء في بيان صادر عن الشرطة ان 3 شبان من مدينة طمرة اصيبوا جراء تعرضهم للطعن في...

الجيش الاسرائيلي يعزز منظومة القبة الحديدية في جنوب الجيش الاسرائيلي يعزز منظومة القبة الحديدية في جنوب 2019-07-13 | 11:39:16

قام الجيش الاسرائيلي بنصب المزيد من منظومات القبة الحديدية في جنوب البلاد وذلك في...

الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة 2019-07-13 | 07:00:34

اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids اصابة مسن تعرض حادث دهس منطقة الخانوق مدينة الناصرة مستشفى رمبام شرطة سيارةسخنين مكابي تل ابيب مباراة نصف نهائي كأس الدولة مباراة خسارة مصرع طفل رضيع نسيه والده سيارة داخل ساعات مبنى سكن اسعاف شرطة وفاة محاولات انعاش انفجار اسطوانة غاز بيت قرية طرعان شقيقات اضرار جسيمة داعش خلية تشكيل الناصرة شبان 5 عائلة سليمان المحكمة موسى بصول ابو ديس مجند محاولة طعن حاجز اطلاق النار فلسطيني الشرطة عناصر الامن القدسطلاب الثانوية الشاملة في كفر قاسم يبدعون بالمناظرة الطلابيةثلوج خفيفة جبل الشيخ امطار الشمال رياح حالة الطقس شتاء حادث انقلاب تراكتور مجد الكروم متوسطة اصابة طرق حادث قرية مستشفى اسعاف شرطة طلاب اهالي ام الفحم رفع شعارات ضد العنف القتل الجريمة التسامح محبة ورود توزيع سائقين مدينةفتى 16 عاما يقود سيارة شفاعمرو اعتقال أب تحقيق شوارع مدينة سير شرطة نادي ليونز وزارة الصحة طلاب مدرسة راهبات مخلص فحوصات العين الكسول مشتبهون اشتباه تجارة مخدرات اسلحة شمال البلاد اعتقال 17 شخصا الناصرة عيلوط ام الفحم نين بسام الصفدي مراسل اطلاق سراح الافراج قناة العالم الايرانية هضبة الجولان مجدل شمس شبهات امنية تحريض على العنف الارهاب تأجيل زيارة المتابعة للقدس الاحد
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com