لابيد يطلب من اميركا طرد تركيا من "إف-35"

طالب السياسي الإسرائيلي المعارض، يائير لابيد، الولايات المتحدة بتطبيق تهديدها بطرد تركيا من برنامج تصنيع مقاتلات "إف-35"، ردا على شرائها منظومات "إس-400" من روسيا. وقال لابيد، وزير المالية سابقا ومؤسس حزب "هناك مستقبل"، الذي يعد اليوم الشخصية رقم 2 في تحالف "أزرق أبيض" المعارض لرئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في تغريدة نشرها، السبت، على حسابه في "تويتر": "على الولايات المتحدة إلغاء صفقة "إف-35" مع تركيا، وإلا فلن يقف أي عائق في سبيل تركيا وإيران حال تعلمتا كيفية تحييد أحدث سلاح أمريكي". وأشار السياسي الإسرائيلي إلى أنه سبق أن حذر المشرعين في الكونغرس الأمريكي العام الماضي، من أن أنقرة ستتجاهل جميع تهديدات الولايات المتحدة وستمضي في اقتناء منظومات "إس-400" الروسية.