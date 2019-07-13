تخطى الاعلان
اخر الاخبار
 2019-07-13 21:52:42 غرق الشاب سلمان جربان من جسر الزرقا وطواقم الانقاذ تعمل بشكل مكثف بالبحث عنه |  2019-07-13 22:45:00 اصابة متوسطة لطفلة تعرضت للدهس في جسر الزرقاء |  2019-07-13 17:33:46 رئيس برشلونة يخفي المصير الأسود لكوتينيو |  2019-07-13 17:32:13 تركيا تستلم من روسيا الدفعة الثانية من منظومة S-400 |  2019-07-13 17:26:05 غرق شاب من يافة الناصرة في نهاريا وحالته مستقرة |  2019-07-13 17:24:03 لماذا تم حذف أغنية "أحمد برهان" من "اليوتيوب" ومن وراء حذفها؟؟ |  2019-07-13 16:35:27 مجلس كفر مندا يطالب الشرطة بتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن وأمان المواطنين |  2019-07-13 16:19:33 رهط:اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار |  2019-07-13 13:46:34 ريال مدريد يرفض ارتكاب حماقة من أجل بوجبا |  2019-07-13 13:44:06 الاعتداء على مهرجان في ملعب كنيسة القديس يعقوب في بيت حنينا (القدس) |  2019-07-13 13:40:18 سخنين:اعتقال 6 شبان بشبهة ضلوعهم بشجار وضبط اسلحة ومعدات قتالية |  2019-07-13 12:47:36 مخيف...اطلاق نار على عائلة فحماوية كانت تجلس في شرفة المنزل |  2019-07-13 11:47:12 اصابة شابين من طمرة اثر تعرضهما للطعن في شاطىء اخزيف |  2019-07-13 11:39:16 الجيش الاسرائيلي يعزز منظومة القبة الحديدية في جنوب |  2019-07-13 07:00:34 الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة |

الرئيسية | محلي



    |     طباعة     |     الارسال الى صديق    

اصابة متوسطة لطفلة تعرضت للدهس في جسر الزرقاء



  |   الصنارة نت   |   اضافة تعليق



اصيبت طفلة تبلغ من العمر عامين بجراح متوسطة جراء تعرضه للدهس من قبل سيارة في قرية حسر الزرقاء مساء اليوم السبت .


الطواقم الطبية هرعت للمكان ونقلت الطفلة لاستكمال العلاج في المستشفى .

الشرطة باشرت التحقيق.
اصابة متوسطة لطفلة تعرضت للدهس في جسر الزرقاء




كلمات متعلقة

اصابة, متوسطة, لطفلة, تعرضت, للدهس, في, جسر, الزرقاء,

تابعونــا

غرق الشاب سلمان جربان من جسر الزرقا وطواقم الانقاذ تعمل بشكل مكثف بالبحث عنه غرق الشاب سلمان جربان من جسر الزرقا وطواقم الانقاذ تعمل بشكل مكثف بالبحث عنه 2019-07-13 | 21:52:42

لا تزال عملية البحث جارية عن الشاب سليمان جربان في العشرينات من عمره من جسر...

غرق شاب من يافة الناصرة في نهاريا وحالته مستقرة غرق شاب من يافة الناصرة في نهاريا وحالته مستقرة 2019-07-13 | 17:26:05

تعرض شاب من يافة الناصرة للغرق عصر اليوم السبت في احدى شواطىء مدينة نهاريا ووصفت...

مجلس كفر مندا يطالب الشرطة بتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن وأمان المواطنين مجلس كفر مندا يطالب الشرطة بتحمل مسؤولياتها في حفظ أمن وأمان المواطنين 2019-07-13 | 16:35:27

جاء في بيان صادر عن مجلس كفرمندا المحلي :"إرتكبت أيادٍ آثمة في ساعات فجر اليوم...

رهط:اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار رهط:اصابة خطيرة لشاب تعرض لاطلاق نار 2019-07-13 | 16:19:33

جاء في بيان صادر عن المتحدث باسم شرطة إسرائيل للإعلام العربي: تلقت الشرطة بلاغ حول...

الاعتداء على مهرجان في ملعب كنيسة القديس يعقوب في بيت حنينا (القدس) الاعتداء على مهرجان في ملعب كنيسة القديس يعقوب في بيت حنينا (القدس) 2019-07-13 | 13:44:06

وقع مساء امس اعتداء من مجهولين من جهة مستوطنة "نفيه يعقوب" (شمال شرق القدس) على ملعب...

سخنين:اعتقال 6 شبان بشبهة ضلوعهم بشجار وضبط اسلحة ومعدات قتالية سخنين:اعتقال 6 شبان بشبهة ضلوعهم بشجار وضبط اسلحة ومعدات قتالية 2019-07-13 | 13:40:18

اعتقلت الشرطة صباح اليوم السبت 6 شبان من سخنين بشبهة ضلوعهم في شجار عنيف قرب دوار...

مخيف...اطلاق نار على عائلة فحماوية كانت تجلس في شرفة المنزل مخيف...اطلاق نار على عائلة فحماوية كانت تجلس في شرفة المنزل 2019-07-13 | 12:47:36

"حاولوا قتلنا جميعاً لولا ستر الله وحمايته لكانت مجزرة، بهذه الكلمات تحدث المواطن...

اصابة شابين من طمرة اثر تعرضهما للطعن في شاطىء اخزيف اصابة شابين من طمرة اثر تعرضهما للطعن في شاطىء اخزيف 2019-07-13 | 11:47:12

جاء في بيان صادر عن الشرطة ان 3 شبان من مدينة طمرة اصيبوا جراء تعرضهم للطعن في...

الجيش الاسرائيلي يعزز منظومة القبة الحديدية في جنوب الجيش الاسرائيلي يعزز منظومة القبة الحديدية في جنوب 2019-07-13 | 11:39:16

قام الجيش الاسرائيلي بنصب المزيد من منظومات القبة الحديدية في جنوب البلاد وذلك في...

الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة الطقس:اجواء صيفية عادية ولا يطرأ تغيير على درجات الحرارة 2019-07-13 | 07:00:34

اليوم السبت يكون الجو صيفياً عادياً، حيث يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة...

قد يهمك ايضا

دوري ابطال اوروبا يورو 2016 مدبلج باب الحارة 8 مأمون وشركاه العشق الأسود بث مباشر دوابشة دوما من النظرة الثانية وادي الذئاب The voice احلى صوت باب الحارة مسلسلات رمضان بث مباشر ريال مدريد برشلونة الكويت سيارات الكويت وظائف في الكويت متل القمر kids ليلة القدر السابع العشرين مسجد الاقصى المبارك القدس صلاة يحيون عبارات جدران خط معادية طبيب عربي مسؤول من الشمال كريات حاييم تشكيل لجنة صلح بعد مقتل شابين اطلاق نا ام الفحم اجتماع حي الباطن قنبلة هلع بيت حي السوق الناصرة القاء اعتقال شاب مشتبه بث مباشر مباشر الدوري الانجليزي مباشر الدوري الانجليزي بث مباشر مباريات يلا شوت مباشر كورة اون لاين تشييع جثمان رئيس مجلس عرابة السابق فضل نعامنة قرية جنازة إطلاق النار على شاب بحجة محاولة طعن نابلسحريق منطقة حرشية قرب قرية ميسر المثلث الشمالي طواقم اطفاء طائرات مسيرة في كفر مندا منددة قرار إخراج الحركة الإسلامية عن القانونمؤبد مؤبدان السجن علي مطيرات الفرعة النقب قتل ابنتيه رماس اسيناد سواعد محمد المرحوم فاعور سواعد الحسينية التبرع بقلب يشاي طبعون فتى 16 عاما يقود سيارة شفاعمرو اعتقال أب تحقيق شوارع مدينة سير شرطة شجرة الميلاد الناصرة اضاءة الأحد الناصرة عيد انقلاب سيارة البعنة حادث طرق مدخل قرية المكر اصابة امرأة سائقة شرطة اسعاف محمد جبريل احمد دهامشة كفر كنا اللد طب طالبا رومانيا حادث طرق مروع بوخارست غرق وادي
© sonara.net تلفون: 6555750-04 فاكس: 6454402-04 البريد الالكتروني: قسم التحرير : sonnara9@gmail.com قسم الاعلانات: zoher.sonnara@gmail.com