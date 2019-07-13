رئيس, برشلونة, يخفي, المصير, الأسود, لكوتينيو,

تحدث تقرير صحفي كتالوني، اليوم السبت، عن مصير البرازيلي فيليب كوتينيو، لاعب وسط برشلونة، في ظل التقارير التي تشير إلى إمكانية رحيله.

ووفقًا لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن كوتينيو لم يثبت جدارته في "كامب نو"، بعد موسم ونصف من الرحيل عن ليفربول.وقالت إنه رغم تواجد اللاعب البرازيلي على رأس قائمة المرشحين للمغادرة هذا الصيف في برشلونة، فإن جوسيب ماريا بارتوميو، رئيس النادي الكتالوني، يصرح بعكس ذلك دائمًا.وأشارت إلى أنه حتى الآن لم يصل برشلونة أي عرض بشأن ضم كوتينيو، ويظل اهتمام باريس سان جيرمان بضمه مجرد أنباء عابرة.وكان برشلونة يفضل انتقال كوتينيو إلى مانشستر يونايتد، ولكن النجم البرازيلي يحترم تاريخه السابق مع ليفربول ويرفض اللعب في "أولد ترافورد".يذكر أن كوتينيو انتقل إلى البارسا في يناير/ كانون الثاني 2018 مقابل 120 مليون يورو، بالإضافة إلى 40 مليونًا كمتغيرات.